Nova Iguaçu amplia vacinação contra meningite

A partir deste mês, crianças de 12 meses passam a receber gratuitamente a vacina meningocócica ACWY nas unidades de saúde de Nova Iguaçu. A imunização segue a nova recomendação do Ministério da Saúde e está disponível em 58 clínicas da família e unidades básicas de saúde do município.

A mudança no calendário vacinal substitui o reforço da vacina meningocócica C, antes aplicado aos 12 meses, pela vacina ACWY, que oferece proteção ampliada contra os sorogrupos A, C, W e Y da bactéria causadora da meningite. O esquema vacinal continua com duas doses da vacina C, aplicadas aos três e cinco meses, e agora com o reforço da ACWY ao completar um ano.

Crianças que já tomaram as duas doses da vacina meningocócica C e o reforço anterior não precisam receber a ACWY neste momento. Já aquelas que ainda não foram vacinadas aos 12 meses devem comparecer à unidade de saúde para receber a nova dose.

Antes recomendada apenas para adolescentes de 11 a 14 anos, a vacina ACWY agora integra também o calendário vacinal infantil. Profissionais de saúde de Nova Iguaçu já estão orientados sobre a mudança e preparados para atender à nova faixa etária.

Sobre a meningite

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A forma bacteriana da doença pode evoluir rapidamente e levar a quadros graves, inclusive à morte. A vacinação é a maneira mais segura e eficaz de prevenção.

Confira os endereços das unidades de saúde, horários de funcionamento e a documentação necessária no site da Secretaria Municipal de Saúde:

https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao/rotina/