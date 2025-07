MEC empossa reitores de instituições federais de São Paulo – IFSP

Posse dos reitores foi concedida pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na sede do MEC, em Brasília

Solenidade de Posse de Reitores de Instituições Federais de Ensino do Estado de São Paulo – Ana Beatriz de Oliveira/UFSCar e Silmário Batista dos Santos/IFSP. Fotos: Angelo Miguel/MEC

O ministro da Educação, Camilo Santana, empossou os reitores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Silmário Batista dos Santos, e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Ana Beatriz de Oliveira, eleitos democraticamente pela comunidade acadêmica. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira, 9 de julho, na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília (DF).

“A gente tem feito um grande esforço, desde 2023, na recomposição orçamentária das instituições federais e sua inclusão no PAC, para diminuição das desigualdades educacionais. E estamos trabalhando em busca de mais recursos. Queremos elaborar um projeto de lei que dê sustentabilidade orçamentária para as nossas instituições federais, para que elas tenham previsibilidade e segurança para o planejamento. Chegou a hora de garantirmos um orçamento sustentável das nossas instituições, para os reitores e reitoras do nosso país poderem planejar o futuro da educação superior”, adiantou o ministro Camilo Santana.

O reitor do IFSP, Silmário dos Santos, foi reeleito para o cargo em 2024, com mandato para o período de 2025 a 2029. Ele será responsável por liderar a reitoria, órgão executivo que administra, coordena e supervisiona todas as atividades da instituição. O IFSP conta atualmente com 41 campi e um polo de inovação. Oferta cursos de qualificação, técnicos, superiores e pós-graduação a 67.859 estudantes. Conta com 2.953 docentes e 1.930 técnicos. No plano de expansão, o IFSP está implantando mais 13 campi no estado. Além disso, o IFSP tem dado continuidade a uma agenda de transformação digital, fortalecimento da educação pública e ampliação de parcerias nacionais e internacionais.



“Todos sabemos da dificuldade que estamos enfrentando, mas sabemos quem está do nosso lado. A atual gestão tem feito um grande trabalho, mostrando que a educação pública gratuita vale a pena, e isso nos motiva a seguir na caminhada por uma sociedade mais próspera”, celebrou Silmário.



Ana Beatriz de Oliveira, reitora da UFSCar, é graduada e doutora em Fisioterapia pela UFSCar, com aprimoramento em Saúde e Segurança Ocupacional pelo Instituto Sueco de Vida no Trabalho (Arbetslivsinstitutet). Também foi reconduzida para a gestão de 2025-2029, tendo sido eleita pela primeira vez em 2021.

Desde 2009, ela atua como professora no Departamento de Fisioterapia da UFSCar, atualmente na posição de professora associada II, e integra o Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT) desde 2011. Uma das principais demandas da instituição é a consolidação de seus campi, como o de Lagoa do Sino, em Buri, que recebeu o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em julho de 2024.

“Que diferença faz viver e trabalhar com esperança! As universidades voltaram a ter voz no Executivo, ter apoio no MEC, construindo caminhos para reconstruirmos a principal ferramenta de transformação social: a educação”, disse Oliveira.

IFSP – O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) é uma autarquia federal vinculada ao MEC e reconhecida como uma das maiores instituições de ensino técnico e tecnológico do Brasil. Com uma estrutura multicampi, o IFSP está presente em diversas regiões do estado de São Paulo, oferecendo educação pública, gratuita e de qualidade para quase 70 mil estudantes. A instituição atua em todos os níveis da educação profissional e tecnológica, desde cursos de formação inicial e continuada até programas de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e à distância.

O IFSP tem como missão promover a formação cidadã e profissional, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. Seus cursos abrangem áreas como engenharias, ciências exatas, ciências humanas, tecnologia da informação, saúde, meio ambiente, gestão e educação. Além do ensino, o instituto se destaca pela forte atuação em pesquisa aplicada, inovação e extensão, com projetos que envolvem comunidades locais, empresas e órgãos públicos. A instituição também mantém parcerias com universidades e centros de pesquisa nacionais e internacionais, incentivando a mobilidade acadêmica e a internacionalização.

Com uma gestão democrática e participativa, o IFSP busca constantemente aprimorar seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), promovendo consultas públicas e ampliando o diálogo com a sociedade. Recentemente, a instituição começou a investir em políticas de inclusão, sustentabilidade, inovação pedagógica e uso responsável de tecnologias, como a inteligência artificial.

O IFSP também realiza eventos acadêmicos, culturais e científicos, como semanas temáticas, feiras de ciência, olimpíadas do conhecimento e programas de incentivo à iniciação científica e ao empreendedorismo estudantil. Com esse conjunto de ações, o Instituto Federal de São Paulo reafirma seu compromisso com a excelência acadêmica, a equidade social e o desenvolvimento regional.

UFSCar – A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) é uma instituição pública federal de ensino superior, criada em 1968, a primeira universidade federal instalada no interior do estado de São Paulo. Seu campus-sede está localizado em São Carlos, e a universidade conta com outros três campi: Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. Um novo campus está em fase de implantação em São José do Rio Preto, com previsão de início das atividades em 2026.

A missão da UFSCar é produzir e tornar acessível o conhecimento, por meio do ensino, da extensão e da pesquisa, sempre preservando a memória e a cultura local, regional e nacional. A instituição busca se consolidar como uma instituição geradora e disseminadora de saberes, por meio da promoção do progresso científico e tecnológico e sendo uma referência na formação de cidadãos democráticos, capazes de contribuir para a transformação e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e sustentável.

Desde sua criação, a UFSCar busca responder às demandas sociais com inovação e responsabilidade. Por meio de políticas de ações afirmativas, internacionalização, valorização da diversidade, inclusão digital e respeito ao meio ambiente, a universidade tem se comprometido a contribuir com o desenvolvimento sustentável e a formação de cidadãos críticos, conscientes e atuantes. A universidade também lidera iniciativas voltadas à sustentabilidade e à preservação ambiental, a partir de ações como recuperação de áreas florestadas, gestão de resíduos e programas de educação ambiental, reforçando seu compromisso com o bem-estar das gerações atuais e futuras.

A universidade é reconhecida nacional e internacionalmente por sua excelência em ensino, pesquisa e extensão, com forte atuação em áreas como engenharias, ciências exatas, biológicas, humanas e sociais. A UFSCar também se destaca por seu compromisso com inclusão social, diversidade, sustentabilidade e inovação. A instituição oferece dezenas de cursos de graduação e pós-graduação, além de programas de extensão e pesquisa que impactam diretamente a sociedade. A UFSCar mantém parcerias com instituições nacionais e internacionais, promovendo intercâmbio acadêmico e científico.

Acesse o álbum com todas as fotos da cerimônia. A íntegra da transmissão da cerimônia de posse está disponível aqui.

Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da Sesu e da Setec .