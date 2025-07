IFSP Cubatão e São José dos Campos abrem inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional – IFSP

Capacitações abrangem áreas como tecnologia, gestão e indústria; vagas são limitadas e abertas à comunidade

O Programa Autonomia e Renda Petrobras, uma iniciativa da Petrobras em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), está com inscrições abertas, de 09/07 a 25/07/2025, para cursos gratuitos de qualificação profissional de Auxiliar de Serviços Diversos, nos campi do IFSP – Cubatão (80 vagas) e IFSP – São José dos Campos (30 vagas). Os cursos são presenciais e ofertam bolsas-auxílio mensais para os selecionados.

A duração é de quatro meses, com aulas de segunda a sexta-feira, além de atividades aos sábados. Os estudantes receberão bolsas-auxílio de R$ 660 mensais durante o curso, sendo que mulheres com filhos de até 11 anos terão o valor da bolsa elevado para R$ 858 mensais.

Inscrições e processo seletivo

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma online, pelo site www.autonomiaerenda.com.br. Também haverá inscrições presenciais nos campi, de acordo com as datas e horários disponíveis no Edital FAIFSul nº 058/2025/A&R (Cubatão) e no Edital FAIFSul nº 057/2025/A&R (São José dos Campos).

Podem se inscrever pessoas com 18 anos ou mais, com Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano).

Serão priorizadas pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa, e que residam em Cubatão e São José dos Campos (áreas de abrangência da Petrobras). Prioridade, também, para mulheres, pessoas com deficiência, pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas trans e refugiados.

A seleção será por sorteio público, realizado no dia 29 de julho, no canal do Youtube da Faifsul, disponível no link: www.youtube.com/@FAIFSUL. A divulgação dos resultados está prevista para o dia 31 de julho de 2025. O início das aulas está programado para 01º de setembro.

Para mais informações, acesse os editais FAIFSul nº 058/2025/A&R e FAIFSul nº 057/2025/A&R, disponíveis no endereço: https://autonomiaerenda.com.br/editais.

Formação voltada ao setor de Óleo e Gás

Voltado à atuação no setor de Óleo e Gás, o curso oferece conteúdos sobre comunicação, raciocínio lógico, saúde, segurança e meio ambiente, metodologia 5S, além de noções básicas de almoxarifado, logística e manutenção predial. Os participantes serão preparados para desempenhar funções em ambientes industriais e operacionais.

Sobre o Programa Autonomia e Renda Petrobras

O Programa Autonomia e Renda Petrobras tem como principal objetivo qualificar pessoas que residem nas áreas de abrangência das operações da Petrobras, oferecendo cursos gratuitos, com bolsas-auxílio e ampliando, assim, as chances de ingresso no mercado de trabalho.

Lançado em junho de 2024, é uma iniciativa da Petrobras, em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) e a Firjan/Senai/Sesi.