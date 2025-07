Guarujá recebe primeira audiência pública para implantação de campus do IFSP – IFSP

Encontro será realizado no dia 8 de agosto, às 19h, na Câmara Municipal da cidade

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) convida toda a comunidade para participar da primeira audiência pública sobre a implantação do Campus Guarujá. O encontro será realizado no dia 8 de agosto de 2025 (quinta-feira), às 19h, na Câmara Municipal de Guarujá, localizada na Av. Leomil, 291 – Pitangueiras.

A audiência tem como objetivo promover o diálogo entre a população, representantes do IFSP e autoridades locais sobre as demandas da cidade e as possibilidades educacionais que o novo campus poderá oferecer. A presença da comunidade é fundamental para garantir que a proposta atenda aos interesses regionais e contribua efetivamente para o desenvolvimento social, educacional e econômico do município.

O evento será aberto ao público e marcará o início das ações de escuta ativa do IFSP junto à sociedade guarujaense.