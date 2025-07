Guaratinguetá presente no Diálogo Ambiental Intermunicipal Nascentes do Rio Paraíba! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Na última segunda-feira (07), o Secretário Municipal de Turismo, Anderson Solcia, representou Guaratinguetá em Lagoinha, durante o evento “Diálogo Ambiental Intermunicipal Nascentes do Paraíba”, que reuniu gestores, educadores e representantes do setor ambiental e turístico da região.O evento abordou ações importantes para a preservação das nascentes do Rio Paraíba do Sul, além de apresentar projetos como as Rotas Turísticas no Caminho das Nascentes. Também estiveram presentes Fábio do Rego Torquato, da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de SP, e representantes de diversas cidades da região. A participação fortalece os laços regionais e reforça o compromisso de Guaratinguetá com o desenvolvimento sustentável e o turismo consciente.