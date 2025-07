Galpão das Artes da Comurb apresenta a exposição coletiva Deslocamento e Meio Ambiente – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A mostra faz uma crítica à cultura do descartável a partir de trabalhos feitos com o reaproveitamento de resíduos – Divulgação

Com curadoria da artista plástica e mosaicista Moema Branquinho, o Galpão das Artes Urbanas Helio G. Pellegrino da Comlurb, na Gávea, inaugura, na sexta-feira (11/7), às 11h, a exposição coletiva “Deslocamento e Meio Ambiente”, com obras individuais de 18 artistas plásticos, além de trabalhos coletivos de estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Úrsula e do Atelier de Mosaico Contemporâneo Moema Branquinho. A mostra estará aberta ao público até 22 de agosto.

Estarão em exposição, com texto curatorial de Marco Cavalcanti e Moema Branquinho: máscaras, pinturas e esculturas diversas, fotografias, assemblage e mosaico contemporâneo feitos a partir do reaproveitamento de bambus, vidros vazios de esmaltes coloridos, lixo eletrônico, entre outros materiais. Durante o período da mostra, haverá roda de conversa com os artistas, oficinas de mosaico, pintura com pigmento natural e grafismo indígena, origami com produtos naturais e outras atividades gratuitas.

Uma série de performances e atividades estarão disponíveis ao público na abertura da exposição. Entre elas dança, canto e pintura corporal feita com jenipapo, urucum, cúrcuma e outros pigmentos naturais da artista indígena Carolina Potiguara; música com instrumentos percussivos sustentáveis com a artista Foguete Barreto e confecção de origami com folhas de coqueiro com o artista José Domingos.

Possíveis ideias e práticas em mutação potencializam a produção artística de cada participante, que busca interpretar os conceitos de sustentabilidade, ora por meio de revisão, ou de reaproveitamento, reutilização ou reciclagem da diversidade dos resíduos. Moema Branquinho e os artistas expositores pretendem, também, contextualizar a produção artística contemporânea diante das profundas transformações sociais iniciadas com o advento da cultura do descartável, inaugurando a superprodução material e a brevidade das coisas.

Artistas visuais e performers:

Ana Luiza Mello, Ana Monsores, Bel Mattos, Carolina Potiguara, Christina Bocayuva, Foguete Barreto, Geovani Rodrigues, Jean Peze, José Domingos, Laert Miranda, Leila B, Mariana Devoto, Martha Pires Ferreira, Maurício Kiffer, Meiga Rodrigues, Moema Branquinho, Osias Silveira, Renata Gama e Roberto Tavares.

Participação do Atelier de Mosaico Contemporâneo Moema Branquinho:

Alunas Ana Carvalho, Christina Bocayuva e Jovita Agra.

Serviço:

Exposição: “Deslocamento e Meio Ambiente: a Arte em tempos de crise”

Abertura: 11 de julho – 11h

Visitação: até 22 de agosto – segunda à sexta-feira, das 9h às 17h

Local: Galpão das Artes Urbanas Helio G. Pellegrino da Comlurb

Endereço: Rua Padre Leonel Franca, s/nº – Gávea (sob o Viaduto Lagoa-Barra, em frente ao Terminal Rodoviário da Gávea)

Entrada: gratuita