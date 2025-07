Emoção e novidades marcam finais do vôlei nos Jogos da REM

Fernanda Niquirilo





A reta final dos Jogos Escolares da Rede de Ensino Municipal (REM) movimentou as quadras e os corações dos atletas nas partidas decisivas de vôlei sub-15. As finais, disputadas com garra e espírito esportivo, consagraram as equipes da Emefi Professora Mercedes Carnevalli Klein, no feminino, e da Emefi Moacyr Benedicto de Souza, no masculino, como grandes campeãs da modalidade.

“Foi uma experiência incrível. A gente treinou muito, acreditou até o fim e conseguimos. Foi muito bom ver nossa escola lá no alto. Eu, desde pequena, já era ligada ao esporte, mas com 11 anos comecei a jogar mais vôlei e me apaixonei. Os jogos escolares são uma oportunidade incrível para conhecer as pessoas e fazer novos amigos, já fiz várias amizades aqui”, comemora Isabelly Castro, de 14 anos, aluna do 8º ano da escola campeã feminina.

“Mais do que ganhar, a gente aprendeu a confiar uma na outra. A amizade que criamos no time é o que mais vou levar comigo. Também sempre me interessei pelo esporte e isso me ajudou bastante a perder a vergonha. Eu estava fazendo futebol há um tempo, mas a minha avó me apresentou o vôlei,chegar aqui e ter a sensação de ser campeão foi incrível. Confesso que o jogo foi difícil, mas conseguimos”, completou a colega de equipe de Isabelly, Laura Espírito Santo, também de 14 anos.

Isabelly e Laura da Emefi Mercedes Carnevalli, comemoram a conquista do título feminino no vôlei sub-15 | Foto: PMSJC

No masculino, a emoção não foi diferente. “Entramos em quadra com foco e coração. Ser campeão é um sentimento que não dá pra explicar”, contou Rafael Henrique, de 14 anos, aluno do 9º ano da Emefi Moacyr Benedicto de Souza.

Já Adrian Augusto, de 13 anos, do 8º ano, destacou a união da equipe: “A gente jogou como um time de verdade, um ajudando o outro o tempo todo. Foi isso que fez a diferença.”

Rafael e Adrian Augusto, da Emefi Moacyr Benedicto de Souza, celebram a conquista do título masculino no vôlei sub-15 com medalha de ouro e troféu na mão | Foto: PMSJC

Novidade no pódio

Além das tradicionais medalhas de ouro, prata e bronze, uma novidade na premiação deste ano chamou a atenção e conquistou os alunos: a medalha verde, entregue aos times que ficaram na quarta colocação. A iniciativa, inédita na competição, teve a aceitação dos estudantes.

Troféus e medalhas preparados para premiar os destaques do vôlei sub-15 nos Jogos da REM | Foto: PMSJC

A 36ª edição dos Jogos da REM reafirma o compromisso da Prefeitura de São José dos Campos com o esporte escolar como ferramenta de formação. Valores como respeito, cooperação, amizade e inclusão estiveram presentes durante toda a competição, que envolveu cerca de 10 a 15 mil alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs).

Com o encerramento das disputas entre os alunos dos anos finais, a expectativa agora se volta para o segundo semestre, quando serão os jogos voltados aos alunos dos anos iniciais. A bola vai continuar rolando e, com ela, seguem as histórias de união, esforço e descobertas por meio dos esportes.



