CRB x Coritiba; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre CRB x Coritiba é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (10) às 21h35 hs (horário de Brasília). A partida tem Crb como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO Furacão

Notícias do Cuiabá

CRB x Coritiba: tudo sobre o confronto pela 16ª rodada da Série B 2025

Vila Nova x Operário; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Chapecoense x Ferroviária; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Nesta quinta-feira (10), às 21h35 (de Brasília), o CRB recebe o Coritiba no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente equipes em momentos distintos na tabela: enquanto o Coxa lidera a competição, o Galo de Campina busca reencontrar o caminho das vitórias.

Momento do CRB: pressão e necessidade de recuperação

O time alagoano vive um período delicado. Sem vencer há três partidas, o CRB caiu para a 10ª colocação, com 21 pontos, e já vê o G-4 se distanciar. A última vitória aconteceu contra o então líder Goiás, mas desde então o desempenho caiu e a confiança da torcida balançou. Jogando em casa, o Galo aposta no fator local e no apoio da torcida no Rei Pelé para reagir e voltar à briga por uma vaga na elite.

O técnico Eduardo Barroca contará com o retorno do meia Danielzinho, que se ausentou por motivos pessoais. Com isso, o meio de campo deve ser formado por Danielzinho, Higor Meritão e Gegê. No ataque, William Pottker, ex-Coritiba, pode aparecer entre os titulares, formando trio com Thiaguinho e Breno Herculano.

A zaga também pode ganhar reforço com o retorno de Fábio Alemão, recuperado de lesão. Por outro lado, o atacante Douglas Baggio ainda está em fase de transição física e segue fora da relação.

Criciúma x Amazonas; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Atlético-GO x Coritiba; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Coritiba chega como líder, mas com desfalques importantes

Com uma campanha consistente, o Coritiba lidera a Série B com folga e chega a Maceió embalado, mas terá baixas importantes. Bruno Melo, Machado e Lucas Ronier estão suspensos, e o lateral-direito Alex Silva ainda se recupera de lesão. Mesmo assim, o técnico deve manter a base do time que vem conseguindo bons resultados.

Para suprir as ausências no ataque, Clayson e Nicolas Careca são opções. Este último tem história recente no CRB, onde atuou entre 2021 e 2023. Caso entre em campo, poderá receber vaias ou aplausos da torcida alagoana.

Arbitragem definida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu a arbitragem da partida:

Árbitro principal: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) Assistente 2: Pablo Almeida da Costa (MG)

Pablo Almeida da Costa (MG) VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Onde assistir ao jogo?

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar o confronto entre CRB x Coritiba:

RedeTV! (TV Aberta)

(TV Aberta) ESPN (TV Fechada)

(TV Fechada) Disney+ (Streaming)

(Streaming) Desimpedidos (YouTube)

(YouTube) Rádio Pajuçara FM, com imagens e narração ao vivo no canal do Pajuçara Futebol Clube, no YouTube

Expectativas para o duelo

O confronto promete ser quente, tanto pela rivalidade quanto pela necessidade de resultado para os donos da casa. O CRB precisa pontuar para não se afastar da disputa pelas primeiras posições. Já o Coritiba quer manter a liderança e aumentar a distância para os concorrentes diretos.

Será uma noite de teste para o elenco de Barroca, que tem sido cobrado por melhores resultados, e um desafio para o líder Coritiba, que precisará mostrar sua força mesmo com desfalques.

Com dois times tradicionais e objetivos distintos, a partida no Rei Pelé é uma das mais aguardadas da rodada e pode mexer com a parte de cima da tabela. A bola rola às 21h35 — e promete fortes emoções.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.