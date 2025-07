Coxim vai avançar em pavimentação e drenagem com obras de infraestrutura em diferentes bairros

Para melhorar a qualidade de vida da população, o município de Coxim vai ganhar obras de pavimentação e drenagem em diferentes bairros da cidade. O foco é qualificar a infraestrutura da cidade que tem o papel de destaque na região norte do Estado. As novas obras foram definidas durante reunião com o governador Eduardo Riedel, nesta quinta-feira (10).

Entre as obras definidas estão a pavimentação em ruas dos bairros Vila Bela (no entorno do Buracão), Nova Coxim, Jardim das Estrelas, Flávio Garcia e no distrito de Silvolândia. “O objetivo desta reunião é ouvi-los e saber o que Coxim tem como prioridade. Vamos apoiar no quer possível, sendo a maioria das demandas de infraestrutura”, afirmou o governador.

O prefeito Edilson Magro destacou que a cidade precisa evoluir na pavimentação e que este apoio do Governo do Estado será fundamental. “A cidade está em pleno desenvolvimento, mas precisa ampliar a pavimentação, criando assim uma infraestrutura melhor. Temos gratidão ao Governo por todos estes investimentos que foram feitos e que vão continuar”.

A reunião faz parte do programa MS Ativo, que tem como foco definir as novas obras de infraestrutura que o Governo do Estado fará nas 79 cidades. Para isto os prefeitos e vereadores é quem mostram as demandas e prioridades que vão beneficiar diretamente a população.

Também participaram da reunião de Coxim a senadora Tereza Cristina, os deputados federais Luiz Ovando e Geraldo Resende, os deputados estaduais Junior Mochi, Gerson Claro, Pedro Caravina, Mara Caseiro, Roberto Hashioka, Lucas de Lima, Paulo Corrêa, além do vice-governador Barbosinha e dos secretários estaduais Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende