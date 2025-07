Coordenadora da Promoção da Igualdade Racial de João Pessoa comanda grupo de trabalho durante conferência

09/07/2025 |

21:00 |

65

A coordenadora de Promoção da Igualdade Racial de João Pessoa, Carla Uedler, ficou com a missão de comandar o grupo de trabalho com o tema ‘Democracia’ durante a Plenária de Atualização da V Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial da Paraíba (V Coepir/PB), realizada nesta quarta-feira (9), na Capital. O evento foi promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana (Semdh).

Ao final da Plenária, Carla Uedler apresentou a leitura e apreciação das propostas debatidas durante o evento, que teve como tema ‘Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial’. A iniciativa reforça o compromisso dos participantes com a construção de uma Paraíba antirracista, reconhecendo a importância da participação dos 223 municípios paraibanos na implementação de políticas públicas que promovam a igualdade étnico-racial em todo o território.

Festival – Na sexta-feira (11), a coordenadora de Promoção da Igualdade Racial da Capital participa da mesa de abertura do 1º Festival Negritude em Movimento, promovido pela Frente Negra Unificada da UFPB (FNU). O evento celebrará a força, a arte, a luta e a beleza da negritude, com uma programação diversificada que inclui atividades como intervenções, turismo histórico, feira de artesanato, apresentações artísticas (dança, teatro e música), oficinas, homenagens e shows.

Carla Udler participa, no mesmo dia, da 5ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, evento promovido pela Prefeitura de João Pessoa, nos dias 11 e 12 de julho, com o objetivo de promover o fortalecimento e a ampliação dos direitos femininos em busca de igualdade e equidade de gênero dentro da sociedade. Esta é uma das metas de todos os poderes públicos comprometidos com a democracia ampla e plena.