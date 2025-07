Coletivo Auroras promove acolhimento de mulheres em situação de violência – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

27 de janeiro de 2025 17:06 Por: Mariana Campos Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos podem se inscrever para participar das aulas gratuitas de futebol de campo, do projeto Fábrica de Atletas, no Centro Esportivo “André Matiello”, em Pinheiros. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas diretamente no local, no […]