Cícero Lucena e Leo Bezerra entregam nova praça e reforçam compromisso com a qualidade de vida da população

Projeto “Disseminando o ensino de física com a plataforma Arduino” vai receber recursos do edital Inova EaD O projeto “Disseminando o ensino de física com a plataforma Arduino” obteve o primeiro lugar no Edital nº 15/2023 – Chamada para a apresentação de propostas de disseminação de Produtos de Inovação Tecnológica voltados a todos os níveis […]