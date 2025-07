Bonito inicia implantação do programa Lixo Zero nos atrativos Gruta do Lago Azul e Balneário Municipal – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, deu início à implantação do programa Lixo Zero nos atrativos turísticos Gruta do Lago Azul e Balneário Municipal. A ação está sendo realizada em parceria com a empresa Ciclo Azul, contratada para promover a implementação do conceito e metodologia Lixo Zero junto aos colaboradores dos dois atrativos.

O programa Lixo Zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária, que busca orientar as pessoas a mudarem seus modos de vida e práticas cotidianas, incentivando ciclos naturais sustentáveis. Entre seus princípios estão repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar, garantindo que todos os materiais sejam projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo, minimizando os impactos ao meio ambiente.

Em parceria com a startup Ciclo Azul Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Balneário Municipal e a Gruta do Lago Azul passam a integrar a Jornada Lixo Zero, com o objetivo de se tornarem referências em gestão de resíduos no ecoturismo.

Coordenado pela Dra. Lívia Medeiros Cordeiro — pesquisadora e sócia-fundadora da Ciclo Azul — o projeto teve início nesta semana, com o primeiro treinamento das equipes que atuam nos atrativos. A meta inicial é clara: alcançar, em até 12 meses, os mais altos níveis de eficiência na separação na fonte e na destinação adequada dos resíduos gerados durante o uso público. A implementação será realizada diretamente com as equipes dos atrativos, orientando e planejando as práticas operacionais de acordo com o conceito Lixo Zero.

A Jornada Lixo Zero representa mais do que uma ação ambiental: é um movimento que une gestão pública, inovação e consciência coletiva para transformar Bonito em uma referência nacional e internacional de turismo responsável.

Para o prefeito Josmail Rodrigues, a iniciativa reafirma o compromisso de Bonito com a sustentabilidade:

“Bonito é reconhecido mundialmente por sua natureza preservada, e ações como esta mostram que queremos ir além, buscando o menor impacto ambiental possível em todas as atividades turísticas do município.”

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Ferreira Salvadori, destaca que a implantação do Lixo Zero reforça o posicionamento de Bonito como destino de ecoturismo responsável:

“Este programa é um passo importante para garantir uma experiência sustentável aos visitantes e também para os colaboradores, que são parte fundamental no processo de conservação dos nossos atrativos.”

Já a coordenadora Dra. Lívia Medeiros Cordeiro ressalta que a iniciativa vai além da redução de resíduos:

“O Lixo Zero promove uma mudança cultural, pois trabalha a conscientização coletiva para repensar hábitos, minimizar desperdícios e construir uma sociedade mais equilibrada com os recursos naturais.”

A certificação Lixo Zero é reconhecida internacionalmente e representa uma meta ética, econômica e ambiental, que valoriza os resíduos sólidos e promove a economia circular. Ao adotar esse padrão, o município reforça seu compromisso com o turismo sustentável e se alinha às melhores práticas globais de conservação ambiental.

A decisão estratégica de Bonito de certificar os atrativos com o selo Lixo Zero demonstra liderança e visão de futuro, fortalecendo a imagem da cidade como destino modelo em sustentabilidade.

Além das oficinas e da implementação prática das ações sustentáveis, o programa prevê, como etapa final, a certificação dos empreendimentos participantes como atrativos turísticos Lixo Zero, reconhecendo o compromisso dos locais com a gestão correta de resíduos e a sustentabilidade. Isso agrega valor à experiência turística e fortalece a imagem de Bonito como destino referência em conservação ambiental.

Com essa iniciativa, Bonito consolida seu protagonismo como destino turístico exemplar em gestão sustentável, envolvendo poder público, empresas e sociedade no compromisso com a preservação da natureza.