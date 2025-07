Atleta veterano volta a nadar pela cidade e ganha quatro medalhas

Claudio Ferreira Ribeiro





Esporte e Qualidade de Vida

Colaborou a estagiária Mirella Ramos Ferreira

Aos 40 anos, o nadador Jander Lazaroni mostrou que o talento e a paixão pelo esporte não têm prazo de validade. Representando São José dos Campos, onde mora desde 1997, o atleta voltou a competir pela cidade nos Jogos Regionais e, em casa, subiu 4 vezes ao pódio. Ele foi campeão nos 50 metros borboleta e costas. Também obteve a medalha de ouro no revezamento 4×100 nado medley masculino e a de prata na equipe do 4×50 medley misto, conquistando índices para os Jogos Abertos do Interior.

Natural de Muriaé, em Minas Gerais, ele começou a nadar com 12 anos, já em São José. Desde então, construiu uma carreira marcada por títulos estaduais, nacionais e internacionais. Conquistou os Jogos Regionais, Abertos e Brasileiros, além de ter sido campeão Mundial Master e quarto colocado em uma etapa da Copa do Mundo de Natação.

Jander ficou em 1º lugar nos 50m borboleta | Foto: Ueverton Pereira/Atleta Cidadão

Mesmo com o sucesso, Jander decidiu encerrar a trajetória competitiva em 2018 por motivos familiares. “Foi uma decisão em conjunto. Já estava casado, meu filho nasceu, e os dois primeiros anos exigem uma logística muito maior. Como eu viajava bastante e passava muitas horas treinando, preferi ficar mais perto da família.”

O regresso às piscinas veio no ano passado, de forma inesperada. Federado por Indaiatuba, o atleta disputou o Troféu José Finkel. “Foi um retorno importante, do meio para o fim do ano.” Mas o coração estava ligado à equipe que o projetou. “Este ano, como já tinha contato com o pessoal de São José, perguntei se dava para nadar com eles. No fim das contas, a competição é aqui mesmo na cidade, e estou nadando por São José de novo.”

No revezamento, Jander faturou 2 medalhas | Foto: Ueverton Pereira/Atleta Cidadão

A experiência, porém, vai além das medalhas. Com mais de 30 anos de vivência na natação, Jander tem se dedicado também a orientar os mais jovens. “É muito bom servir de inspiração. Quando comecei, tinha grandes exemplos na piscina, como a Fabiola Molina, o Diogo Yabe e outros atletas que estavam na seleção brasileira, que me ajudaram muito. Hoje, tento fazer o mesmo. Já no primeiro treino aqui, dei dicas de técnica para alguns atletas, corrigi saída, submersão, braçada… São detalhes que podem fazer diferença.”

Além das competições, Jander atua como professor de natação, ensinando crianças a partir dos 6 anos e também adultos que buscam saúde e qualidade de vida. Mas ele garante: ainda há fôlego para mais conquistas. “Quero continuar competindo. Estou a 7 centésimos do recorde mundial master na minha categoria. Então, quero tentar bater esse recorde. Também pretendo nadar o Campeonato Paulista ou um Brasileiro ainda este ano, representando São José.”

Jander de volta à piscina da Casa do Jovem | Foto: Ueverton Pereira/Atleta Cidadão



MAIS NOTÍCIAS



Esporte e Qualidade de Vida