ASSISTIR Flamengo x Botafogo SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (10/07), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Flamengo x Botafogo Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (10) às 18 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Fla, que busca a vitória sob seus domínios.

Flamengo x Botafogo Sub-20: tudo sobre o clássico carioca pelo Brasileiro da categoria

Nesta quarta-feira, 10 de julho, às 18h (de Brasília), Flamengo e Botafogo se enfrentam em mais um clássico carioca, válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será disputada no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e promete emoções de sobra entre duas equipes tradicionais na formação de talentos.

Momento das equipes

O Flamengo chega em melhor situação na tabela. O time ocupa a 7ª colocação com 26 pontos, fazendo uma campanha sólida até aqui. Com desempenho consistente tanto ofensiva quanto defensivamente, o rubro-negro vem se mantendo entre os favoritos à classificação para a próxima fase do torneio.

Já o Botafogo está em situação mais delicada. O alvinegro aparece na 11ª colocação, com 22 pontos, e precisa vencer para continuar sonhando com uma vaga no mata-mata. Apesar da oscilação ao longo da competição, o time aposta no talento individual de alguns jovens jogadores para surpreender o rival fora de casa.

Estatísticas

Embora os dados das últimas partidas apontem equilíbrio em finalizações e escanteios, o Flamengo tem se destacado pela organização tática e maior eficiência no ataque. O time também apresenta média superior em posse de bola e controle de jogo. Já o Botafogo tem números mais modestos, mas conta com a garra e o histórico competitivo em clássicos para buscar pontos fora de casa.

Cartões amarelos: Flamengo tem média de 2 por jogo, enquanto o Botafogo apresenta média inferior, com 0,8.

Expulsões: O rubro-negro já teve 2 jogadores expulsos na competição, contra 1 do Glorioso.

Expectativa para o jogo

O confronto entre Flamengo e Botafogo no Sub-20 vai além da rivalidade: é uma chance de ouro para os jovens mostrarem serviço e tentarem garantir espaço no time principal. Ambas as equipes contam com atletas que já despertam interesse do mercado e são constantemente observados por técnicos do elenco profissional.

Vale destacar que o técnico do Flamengo tem promovido uma rotação equilibrada no elenco, dando oportunidade a diversos talentos, enquanto o Botafogo tem apostado em uma base mais fixa, em busca de entrosamento e regularidade.

Onde assistir

A partida não terá transmissão em TV aberta, mas poderá ser acompanhada por plataformas de streaming esportivo e redes sociais dos clubes, que devem divulgar imagens e os lances principais do clássico.

Clássico de olho no futuro

Flamengo x Botafogo Sub-20 é mais do que um jogo de três pontos. É o reflexo de dois projetos de base, com propostas diferentes, mas igualmente voltadas para o sucesso a longo prazo. A promessa é de um confronto com muita intensidade, raça e talento — ingredientes que não faltam em um dos maiores clássicos do futebol carioca, mesmo nas categorias de base.

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?