ASSISTIR AO VIVO Desportiva Ferroviária x Santos Amistoso Internacional, HOJE (10), PALPITES, NOTÍCIAS

As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES . Assim, a partida entre Desportiva Ferroviária x Santos Amistosos que acontece HOJE (10), é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida amistosa.

Desportiva Ferroviária x Santos: tudo sobre o amistoso com estreia de Neymar após renovação

Nesta quinta-feira (10 de julho de 2025), às 20h (de Brasília), o Santos Futebol Clube entra em campo para um amistoso contra a Desportiva Ferroviária, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). O confronto faz parte da preparação do Peixe para o retorno ao Campeonato Brasileiro após o período de pausa e marca o primeiro jogo de Neymar desde a renovação de contrato com o clube que o revelou.

O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv, Premiere e canal GOAT (YouTube). O ge também acompanhará a partida em tempo real.

Santos aproveita pausa no Brasileirão para ajustes

Com o confronto diante do Palmeiras, pela 13ª rodada da Série A, adiado, o técnico Cleber Xavier decidiu usar o amistoso como oportunidade para testar peças e dar ritmo ao elenco. O Santos vive um momento delicado no Brasileirão, ocupando a 15ª colocação com 11 pontos, e busca retomar o bom desempenho ainda em julho.

Além da presença confirmada de Neymar, que trabalhará normalmente como camisa 10, o clube terá os reforços de Willian Arão e Igor Vinicius, recém-chegados do futebol europeu e do São Paulo, respectivamente.

A linha ofensiva contará com Guilherme, Deivid Washington e Barreal, enquanto Tomás Rincón e Zé Rafael acompanham Neymar na armação das jogadas. Na defesa, Escobar segue improvisado na lateral-direita, com Igor Vinicius podendo atuar no segundo tempo.

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Escobar, Luan Peres, João Basso e Souza; Zé Rafael, Tomás Rincón e Neymar; Guilherme, Deivid Washington e Barreal.

Técnico: Cleber Xavier

Desportiva encara jogo como vitrine

Do outro lado, a Desportiva Ferroviária encara o amistoso como uma chance de dar visibilidade ao elenco. O time disputa atualmente as quartas de final da Copa Espírito Santo, e vê no confronto contra o Santos uma grande oportunidade para atrair olhares para seus atletas.

Apesar de ter jogado três vezes nos últimos cinco dias, o técnico Rodrigo César garantiu que escalará força máxima no apito inicial. No domingo, o time volta a campo contra o Rio Branco-VN, decidindo uma vaga na semifinal estadual.

Provável escalação da Desportiva Ferroviária:

Camilatto; Arlen, Pedro Botelho, Lucas Barboza e Gabriel; Mariano, Alex Galo e João Paulo; Vitinho, Vinícius Baiano e João Guilherme.

Técnico: Rodrigo César

Arbitragem da partida

Árbitro: Wesley Silva dos Santos

Wesley Silva dos Santos Assistente 1: Douglas da Silva Moreira

Douglas da Silva Moreira Assistente 2: Felix Figueiredo Ribeiro

Expectativa para a noite

A presença de Neymar é o grande atrativo do amistoso, especialmente por acontecer no Espírito Santo, longe dos tradicionais centros de futebol do país. A expectativa é de casa cheia no Kléber Andrade, que recebe o Peixe em um momento de reconstrução e tentativa de retomada na temporada.

Já para a Desportiva, o duelo representa muito mais do que um simples amistoso: é a chance de medir forças com uma equipe da elite nacional e mostrar o potencial do futebol capixaba, muitas vezes esquecido no cenário nacional.

A bola rola às 20h, e os torcedores poderão acompanhar todos os lances em múltiplas plataformas. Um jogo que promete misturar tradição, oportunidade e emoção — tudo em 90 minutos de futebol.

