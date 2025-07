UBS Centro I ganha novo endereço junto com CEO

Lucas Brito





Saúde

A partir desta sexta-feira (11), a UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve Centro I passa a atender em novo endereço, na Avenida Dr. João Guilhermino, 317, região central da cidade.

O objetivo da mudança é melhorar o atendimento em um espaço maior e facilitar a chegada para os munícipes. A nova estrutura tem 656,94 metros quadrados, um aumento de 55% em relação à anterior, para oferecer mais conforto e acessibilidade.

Com recepção mais ampla, equipamentos novos e ambientes climatizados, a unidade dispõe de sete consultórios médicos, sendo um exclusivo para ginecologia, dois para dentistas, farmácia, salas para vacina e demais procedimentos, como hipodermia, curativos, coleta, expurgo e esterilização.

A UBS possui ainda cinco banheiros e dois vestiários, sala de reunião e outras multiuso. O horário de funcionamento seguirá o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 19h.

A UBS Centro I tem cerca de 7 mil usuários cadastrados atualmente e um quadro de profissionais formado por 7 médicos (3 clínicos gerais, 2 pediatras e 2 ginecologistas), 2 dentistas, 3 nutricionistas, 2 enfermeiros e 8 auxiliares de enfermagem, além do time administrativo.

A unidade é referência para os bairros: Centro, Jardim Nova Esperança, Santa Cruz I e II, Vila Santa Luzia, Jardim Santos Dumont, Jardim Matarazzo, Jardim Esplanada do Sol e adjacências.

Centro de Especialidades Odontológicas

Na mesma data, às 9h, será entregue o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), que irá operar no 1º andar do prédio. O local representa um importante avanço na oferta de cuidados dentários para a população.

São sete consultórios modernos, preparados com todos os recursos para realização de procedimentos diversos, incluindo próteses, odontopediatria, endodontia, periodontia, cirurgia oral, disfunção temporomandibular (DTM) e diagnóstico bucal.

O CEO conta com 14 dentistas, equipe técnica de apoio e recepcionistas, e ficará aberto de segunda a sexta, das 7h às 19h. As instalações foram planejadas para garantir qualidade e segurança aos pacientes, que serão encaminhados pelas UBSs de referência para os tratamentos.

A entrega do CEO está entre as metas cumpridas do Plano de Gestão 2025-2028 e acompanha o início recente do serviço odontológico de urgência 24 horas no Hospital de Clínicas Sul, reafirmando o compromisso da Prefeitura em promover uma saúde pública de excelência, alinhada às necessidades dos joseenses, com acolhimento integral e humanizado.



