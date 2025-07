Sorocaba já soma 12 medalhas nos Jogos Regionais – Agência de Notícias

A delegação sorocabana conquistou, até esta terça-feira (8), 12 medalhas na 67ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo da 8ª Região Administrativa, sendo nove medalhas de ouro, duas medalhas de prata e uma medalha de bronze. Com isso, Sorocaba continua em 1º lugar na classificação geral, com 105 pontos. A competição prossegue até este sábado (12), em Itapetininga (SP).

Organizados pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (SESP), os Jogos Regionais são um dos principais torneios esportivos do interior de São Paulo, sendo que a competição ocorre em diferentes cidades do Estado.

As quatro novas medalhas vieram, na terça-feira (8), com o ótimo desempenho das equipes de Basquete Masculino (2⁰ lugar), Handebol Masculino 21 (1⁰ lugar), Tênis de Mesa Feminino 21 (3⁰ lugar) e Tênis de Mesa Masculino 21 (2⁰ lugar).

A delegação sorocabana tem aproximadamente 400 atletas, de 45 equipes, que disputam todas as 24 modalidades. São elas: Atletismo (masculino e feminino), Badminton (masculino e feminino), Basquetebol (masculino e feminino), Basquetebol 3×3 (masculino e feminino), Biribol (masculino), Bocha (misto), Capoeira (masculino e feminino), Ciclismo (masculino e feminino), Damas (masculino e feminino), Futebol (masculino e feminino), Futsal (masculino e feminino), Ginástica Artística (masculino e feminino), Ginástica Rítmica (feminino), Handebol (masculino e feminino), Judô (masculino e feminino), Karatê (masculino e feminino), Malha (misto), Natação (masculino, feminino e misto), Taekwondo (masculino e feminino), Tênis (masculino e feminino), Tênis de Mesa (masculino e feminino), Vôlei de Praia (masculino e feminino), Voleibol (masculino e feminino) e Xadrez (masculino e feminino).

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), fornece todo apoio às equipes, como a realização das inscrições, alimentação, transporte e montagem da estrutura do alojamento. Os atletas sorocabanos ficam alojados na Escola Estadual “Prof. Sebastião Villaça”, em Itapetininga.

Mais informações sobre os Jogos Regionais podem ser obtidas no site: https://jogosregionais.itapetininga.sp.gov.br/.

Confira, abaixo, o desempenho geral das equipes de Sorocaba na 67ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo:

Basquete Feminino – 1º lugar

Basquete Masculino – 2⁰ lugar

Biribol Livre – 1º lugar

Capoeira Feminino – 1º lugar

Capoeira Masculino – 1º lugar

Handebol Feminino – 1º lugar

Handebol Masculino 21 – 1⁰ lugar

Karatê Feminino – 1º lugar

Karatê Masculino – 1º lugar

Tênis de Mesa Feminino 21 – 3⁰ lugar

Tênis de Mesa Masculino 21 – 2⁰ lugar

Vôlei de Praia Feminino – 1⁰ lugar

Vôlei de Praia Masculino – 5⁰ lugar