SED/MS lança e-book com práticas inclusivas para estudantes com deficiência auditiva na Rede Estadual de Ensino

“A educação especial precisa ser registrada, documentada e valorizada. Porque aquilo que não se registra, se perde”. Foi com essas palavras que a coordenadora de Educação Especial da SED, Janaina Belato, abriu o lançamento oficial do e-book “Práticas para a Educação de Estudantes com Deficiência Auditiva na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul”, ocorrido na tarde desta segunda-feira (08), no auditório da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, em Campo Grande.

A obra digital é fruto do trabalho coletivo do CEADA (Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação) e integra as ações previstas no Contrato de Gestão 2025 da SED (Secretaria de Estado de Educação). O material é coordenado pela SUDEB (Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica), por meio da COESP (Coordenadoria de Educação Especial), e apresenta práticas pedagógicas aplicadas nas escolas da Rede Estadual, além de recursos de acessibilidade, tecnologias educacionais e relatos de experiências que contribuem para o atendimento educacional especializado.

O e-book tem como foco principal oferecer suporte aos professores e equipes escolares no processo de ensino e aprendizagem de estudantes com deficiência auditiva. Para o gerente pedagógico do CEADA, Bruno Ribeiro da Cruz, a publicação representa um marco no fortalecimento da educação inclusiva em Mato Grosso do Sul. “Este e-book não é um ponto final, ele é o marco de um processo contínuo, que exige escuta, formação constante, redes de apoio e compromisso ético. É também uma ferramenta que amplia as possibilidades de planejamento inclusivo e fortalece os vínculos com os nossos estudantes”, pontuou.

A importância do material também foi destacada pelo secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, que reforçou o valor histórico e pedagógico da produção. “Essa obra é muito importante hoje, mas será ainda mais relevante no futuro. Quando olhamos para a história da educação, vemos como são raros os registros sobre o trabalho na área de educação especial. E, infelizmente, temos o hábito de desvalorizar o que foi feito antes de nós. Esse e-book é uma forma de reconhecer essas trajetórias, de transformar conhecimento técnico em material acessível e significativo. Nossos profissionais da SED têm capacidade de pesquisa e produção comparável a qualquer universidade, e isso precisa ser evidenciado e respeitado”, finalizou.

Com essa iniciativa, a SED/MS reafirma seu compromisso com a construção de uma educação pública inclusiva, plural e comprometida com a equidade.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED

Fotos: Ricardo Agra SED