Prefeitura de Sorocaba divulga atrações regionais da 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Agência de Notícias

As famílias sorocabanas contarão, além das atrações nacionais da 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família já anunciadas, com diversos shows de artistas e grupos da cidade e região, no palco regional do recinto, a partir de desta quinta-feira (10), organizados pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

O evento, promovido pela Associação das Entidades Participantes da Festa Junina Beneficente de Sorocaba (Afejubes), com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, ocorrerá de 8 de julho a 3 de agosto, de quarta a sexta-feira, das 18h à 0h, e aos sábados, domingos e feriados, das 13h à 0h, no Paço Municipal.

Às quartas e quintas-feiras, a entrada no recinto da festa é gratuita. Já nos demais dias de programação, os ingressos serão vendidos a R$ 5, direto na bilheteria da festa.

Confira, abaixo, a programação completa do palco regional da 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família:

10 de julho (quinta-feira)

19h – Dj Kayves & Dj K DnB

21h – Khris N’ Rock

16 de julho (quarta-feira)

19h – Gustavo Bisco

21h – Pilgrim Blue Grass

17 de julho (quinta-feira)

19h – New Nite

21h – The RoadRunners

23 de julho (quarta-feira)

19h – Banda Thriler

21h – Serginho Lopes

24 de julho (quinta-feira)

19h – Brenda Giulia

21h – Banda Prato Feito

30 de julho (quarta-feira)

19h – Banda North Rock

21h – Marcela Gaioto e Maga Banda

31 de julho (quinta-feira)

19h – Banda Encore

21h – LV Twill