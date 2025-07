Parceria entre Prefeitura de Nova Iguaçu e Estado garantem melhorias para Miguel Couto

Uma parceria entre a Prefeitura de Nova Iguaçu e o Governo do Estado do Rio vai reduzir os impactos causados pelas chuvas de verão, que sempre deixaram algumas ruas de Miguel Couto alagadas. São obras de drenagem e pavimentação em 21 ruas do bairro, que representam 5,3 mil metros de extensão em intervenções. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Nova Iguaçu e está sendo executado pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras Públicas.

“Miguel Couto sofre há anos com alagamentos que impactam a vida de milhares de moradores. Enfrentar esse desafio exige planejamento, investimento e, principalmente, união. É uma parceria com o Governo do Estado e a gente vê que está sendo usado material de qualidade na obra. Com galerias de até 3,5 metros de largura, a intervenção tem potencial para reduzir bastante os impactos das chuvas na região”, garantiu o prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina, que visitou a obra em Miguel Couto.

As obras de pavimentação e drenagem, como a construção de galerias pluviais, são essenciais para garantir o escoamento rápido da água da chuva e evitar seu acúmulo em áreas urbanas.