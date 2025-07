Ouvidoria informa mudanças temporárias no atendimento presencial em julho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba comunica à população que o atendimento presencial, na Ouvidoria Geral, será temporariamente alterado no mês de julho devido a uma programação de capacitação e aperfeiçoamento do sistema de apoio administrativo: Nos dias 10 e 11, quinta e sexta-feira, não haverá atendimento presencial ao público. Já entre os dias 15 e 17, o expediente será das 9h às 12h, e no dia 18, o atendimento ocorrerá das 13h às 15h.

Durante esse período, a população poderá continuar enviando suas manifestações normalmente por meio do sistema eletrônico Fala.BR (disponível em falabr.cgu.gov.br), que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A plataforma permite o envio de denúncias, solicitações de informação via Lei de Acesso à Informação (LAI), elogios, reclamações e sugestões.

As denúncias devem seguir o disposto no Decreto Municipal nº 8034/2022 e, no caso de serviços públicos, devem estar acompanhadas do protocolo de atendimento junto à secretaria responsável.

“Vejo com bons olhos este avanço tecnológico e parabenizo a prefeita Flavia Pascoal, bem como as secretarias envolvidas na gestão e modernização do novo sistema, que diminuirá custos com impressões de documentos e aumentará a celeridade nas respostas aos processos”, destacou o Ouvidor Geral da Prefeitura, Thiago Alves Cardozo.