Jaé atinge cerca de um milhão de embarques diários, e Zona Sul ganha o primeiro Super Posto – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Planetário do Rio – Divulgação

O Jaé, novo sistema de bilhetagem digital do Rio, alcançou, na terça-feira (8/7), a marca de aproximadamente um milhão de viagens realizadas em um único dia, que representa quase 37% do total de deslocamentos feitos nos transportes municipais. E para atender ainda melhor os cariocas que aderiram ao novo sistema de bilhetagem, a Prefeitura do Rio vai abrir o primeiro Super Posto da Zona Sul, no Planetário da Gávea, na sexta-feira (11/7), que também funcionará das 7h às 19h.

– Apesar de questões pontuais em determinados pontos de atendimento, o balanço tem sido positivo e só temos a agradecer aos cariocas que entenderam a importância e apoiaram o Jaé. Por isso, estamos fazendo de tudo para levar o máximo de conforto aos usuários durante essa transição e vamos inaugurar o primeiro Super Posto da Zona Sul – disse o vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

A marca atingida na terça-feira representou um aumento de 61% de viagens no Jaé em comparação com o último dia útil.

A operação exclusiva do Jaé para o embarque de passageiros com direito à gratuidade no transporte público municipal teve início no último fim de semana. Com o novo sistema de bilhetagem digital da Prefeitura, é possível realizar o monitoramento em tempo real do embarque de usuários, o que permite maior precisão na análise do fluxo de passageiros.

O sistema Jaé segue registrando crescimento expressivo. Até esta terça-feira, o total de cadastros gerais chegou a 2.843.248, sendo 171.964 apenas neste mês de julho.

A Prefeitura continuará acompanhando os dados em tempo real para garantir o pleno funcionamento do sistema e atender com qualidade os usuários beneficiários.

A partir do dia 2 de agosto, o uso do Jaé será obrigatório para todos os usuários dos transportes municipais, incluindo aqueles que utilizam vale-transporte. As empresas empregadoras devem procurar a operadora responsável pelo Jaé o quanto antes para habilitar o benefício de seus funcionários e garantir o acesso ao sistema.

Vale reforçar que é possível fazer o cadastro no Jaé pelo aplicativo, utilizar o cartão digital pelo celular ou solicitar a entrega do cartão em casa, evitando que os clientes tenham que se dirigir até os postos de atendimento. Para os idosos, a entrega não tem custo nenhum.

E com a inauguração do Super Posto do Planetário, a Prefeitura do Rio totaliza cinco unidades com atendimento ampliado para o Jaé. As demais estruturas ficam no Clube do Servidor, na Cidade Nova; na Nave do Conhecimento do Engenho de Dentro; no Miécimo da Silva, em Campo Grande; e na Vila Olímpica de Deodoro.

– Lembramos que o aplicativo é a maneira mais cômoda para os usuários solicitarem o seu cartão. É fácil de usar e o cartão pode ser entregue em casa, sem a necessidade de ir a um posto – destacou a secretária de Transportes, Maína Celidonio.

Postos de atendimento do Jaé

Super Postos de Atendimento

Planetário – R. Vice-Governador Rúbens Berardo, 100 – Gávea

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h (inauguração na próxima sexta, dia 11)

Clube do Servidor – Rua Ulysses Guimarães, s/nº – Cidade Nova

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Nave do Conhecimento do Engenho de Dentro – Rua Arquias Cordeiro, 1516

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Centro Esportivo Miécimo da Silva – Rua Olinda Ellis, 470 – Campo Grande

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Vila Olímpica de Deodoro – Estrada do Camboatá, s/nº – Deodoro

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Demais Postos de Atendimento

Botafogo – Rua Dona Mariana, 48

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Centro 1 (CASS – Sede da Prefeitura) – Rua Ulysses Guimarães, 2-14 – Cidade Nova

Horário: segunda a sexta, das 9h às 17h (exceto feriados)

Centro 2 (em frente ao metrô Estácio) – Rua Ulysses Guimarães, 16, loja A – Estácio

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Alvorada – Av. das Américas, s/nº – Barra da Tijuca

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Jardim Oceânico – Av. Armando Lombardi, 705 – Barra da Tijuca

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Paulo da Portela – Rua Padre Manso, s/nº – Madureira

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h (atendimento apenas ao público geral)

Madureira – Shopping São Luiz – Av. Ministro Edgard Romero, 81

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h (exclusivo para gratuidades)

Santa Cruz – Rua Felipe Cardoso, s/nº

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal Pingo D’Água – Estrada da Pedra – Guaratiba

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Taquara – Av. Nelson Cardoso, 905 – loja 107

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal Gentileza – Av. Francisco Bicalho, São Cristóvão – Loja 32

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Arena Jovelina Pérola Negra – Praça Ênio, s/nº – Pavuna

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Nave do Conhecimento de Padre Miguel – Rua Bom Sossego, 380

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h