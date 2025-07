Iguatemi vai ganhar pavimentação da Vila Operária para qualificar infraestrutura urbana – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on

Avaliação proporciona acesso às universidades públicas estaduais; alunos da rede federal terão opção de prova em cinco cidades O Governo do Estado de São Paulo divulgou as datas do Provão Paulista Seriado deste ano. Alunos da 3ª série do Ensino Médio fazem a prova entre os dias 30 e 31 de outubro. Os alunos das […]