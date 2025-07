Governo de MS inicia monitoramento do PPA 2024-2027 com unidades gestoras – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Nesta terça-feira (8), o Governo de Mato Grosso do Sul deu início ao processo de monitoramento do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, reunindo as unidades gestoras estaduais para uma avaliação técnica e estratégica das ações em curso. A iniciativa marca uma etapa fundamental para verificar se os programas e projetos implementados estão em consonância com as diretrizes pactuadas e alinhados às prioridades estabelecidas pelo Governo do Estado.

Coordenada pela Superintendência de Planejamento Estratégico e Governança da Segem (Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo), a ação mobiliza representantes das 38 unidades gestoras vinculadas às 14 secretarias estaduais. Durante os encontros, os gestores analisam os resultados já obtidos, identificam ajustes necessários e reforçam o compromisso com as metas previstas no plano.

Esse monitoramento contínuo fortalece a efetividade das políticas públicas, promovendo uma administração mais transparente e orientada para resultados. Para o superintendente de Planejamento Estratégico e Governança, Rodrigo Benavides, esse trabalho consolida a cultura de planejamento como eixo central da gestão pública em Mato Grosso do Sul.

“Com o PPA, não apenas planejamos o futuro, mas acompanhamos de forma estratégica a execução das ações, garantindo que o governo esteja entregando aquilo que foi pactuado com a sociedade. Esse processo permite avaliar o desempenho, corrigir rotas e tomar decisões mais embasadas”, destacou Benavides.

A iniciativa reafirma o papel do PPA como instrumento essencial de planejamento de médio prazo, promovendo o alinhamento das ações governamentais às reais necessidades da população sul-mato-grossense.

O que é o PPA?

Previsto na Constituição Federal de 1988, o Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento elaborado a cada quatro anos por estados e demais entes federativos, com participação da sociedade. Seu objetivo é orientar os investimentos públicos, definindo as principais áreas prioritárias como Assistência Social, Educação, Saúde e Segurança Pública. O PPA estabelece metas, programas e ações estratégicas, bem como os recursos necessários para garantir sua efetiva execução.

Renata Brum, Comunicação Segem