Contribuições ao PMRR podem ser encaminhadas até sexta-feira

A Prefeitura de São José dos Campos recebe até a próxima sexta-feira (11), às 18h, as sugestões dos moradores para complementar a atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) em áreas sujeitas a escorregamento, solapamento de margens e inundação. Os interessados podem enviar as contribuições pelo formulário eletrônico ou e-mail [email protected].

Outra opção é protocolá-las no Grupo de Avaliação de Riscos Difusos (Gard), que fica no Paço Municipal (Rua José de Alencar, 123, Centro, 3º andar, sala 1). Nesse caso, o atendimento presencial é das 8h15 às 12h e das 13h30 às 17h.

O novo PMRR do município foi apresentado à população na quinta-feira passada (3), em evento realizado no Cefe. Executado no período de dezembro de 2023 a agosto de 2024 pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), que foi contratado pela Prefeitura para realização do levantamento, o trabalho será uma ferramenta a mais no processo de regularização fundiária desenvolvido na cidade. O estudo mapeou 51 áreas de risco, divididas em 160 setores, e indicou alternativas para intervenções em locais específicos para mitigação dos riscos envolvidos.

O relatório pode ser consultado pelos munícipes na página do PMRR, na qual também estão disponíveis os apêndices e outras informações. Além dos objetivos, da metodologia e dos resultados, os documentos descrevem a caracterização de setores analisados, as intervenções necessárias e os custos estimados.



