Confira as atrações da primeira semana da 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Eduardo Santinon e Michelle Alves – Secom

A 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família oferece, nesta primeira semana, até domingo (13), uma série de atrações às famílias de Sorocaba e região, no Paço Municipal, no Alto da Boa Vista. O evento acontece de quarta a sexta-feira, das 18h30 à 0h, e aos sábados e domingos, das 13h à 0h, até o dia 3 de agosto.

Promovido pela Associação das Entidades Participantes da Festa Junina Beneficente de Sorocaba (Afejubes), com apoio da Prefeitura de Sorocaba, o evento tem como o objetivo de arrecadar fundos para os projetos sociais das 29 entidades beneficentes participantes, responsáveis por comandar as tradicionais barracas de comidas e bebidas típicas, além do estacionamento.

Este ano, além de Parque de Diversões, a programação conta com shows de Stand Up no Teatro Municipal, pista de gelo, palco com atrações regionais e o espaço “Mundo Infantil”, um palco exclusivo para shows infantis, atrações especiais e atividades gratuitas com monitoramento de equipes da empresa de recreação “Divertir e Recrear”.

A Arena, com capacidade para até 15 mil pessoas, conta com a seguinte programação de shows nacionais até domingo (13): Natanzinho Lima + Muzão (Mu540), nesta quarta-feira (9); Thiaguinho, na sexta-feira (11); Fresno + Di Ferrero, no sábado (12); e Jorge e Mateus, no domingo (13).

Além disso, no recinto, o público poderá conferir apresentações de artistas regionais. Nesta quinta-feira (10), o público contará com a apresentação de Dj Kayves & Dj K DnB, às 19h, e Khris N’ Rock, às 21h.

Já o Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV) receberá espetáculos de Stand-up Comedy com Nany People, nesta quarta-feira (9), às 19h; com Alorino Jr., na quinta-feira (10), às 21h; Márcio Donato e Dihh Lopes (Série B), na sexta-feira (11), às 19h; Nando Viana, no sábado (12), às 19h; e Fábio Rabin, no domingo (13), às 18h.

Entidades beneficentes

Além de oferecer um local seguro e um ambiente familiar, recheado de atrações e diversões para todos, o objetivo do evento é angariar recursos às entidades beneficentes da cidade, já que a Festa Julina é uma importante fonte de renda para que essas instituições desenvolvam seu importante trabalho social ao longo de todo o ano.

O cardápio gastronômico é bastante variado, com sopas, lanches, torresmo, costela, batata no cone, churros, pastel, crepes, cocadas, camafeu, além de refrigerantes, vinho quente, quentão, chocolate quente e muito mais.

As 29 entidades beneficentes participantes da Festa Julina deste ano são: Afejubes, Afissore, Apae, Asipeca, Associação Amor em Cristo, Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG), Associação Criança Feliz, Associação Espírita Emanuel, Casa do Menor, Casa Nossa Senhora das Graças, Casa Transitória André Luiz, Cefas, Centro de Integração da Mulher, Conselho Central de Sorocaba de São Vicente de Paulo, Integrar, Instituto Atleta Cidadão, Lafid, Lar São Vicente de Paulo, Lions Club Sorocaba Leste, Momunes, Paróquia São Bento, Paróquia São José do Cerrado, Paróquia São José do Operário, Paróquia São Luiz Gonzaga, Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, Rotary Club Granja Olga, Rotary Club de Sorocaba, SOS e Transdoreso.

O acesso ao recinto da Festa Julina Beneficente de Sorocaba é gratuito às quartas e quintas-feiras (exceto feriado). Às sextas-feiras, sábados, domingos e feriado, a entrada custa apenas R$ 5.

Os ingressos para todos os shows podem ser adquiridos no site: https://www.julinadesorocaba.com.br/, exceto para o teatro “O Casal Mais Sexy da América”, que é comercializado no site: http://megabilheteria.com/. Pontos de venda físicos, sem taxa, também estão disponíveis. A lista pode ser conferida na rede social oficial do evento: @festajulinasorocaba.

A Afejubes será responsável pelo estacionamento oficial da Festa Julina Beneficente de Sorocaba, que tem valor de até R$ 25. São sete bolsões: três pontos no canteiro central da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, junto à rotatória com a Av. Três de Março; área de estacionamento do Barracão Solidário do Fundo Social de Solidariedade (Avenida Rudolf Dafferner, 65 – Alto da Boa Vista); estacionamento e arredores da Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”; área ao lado da Droga Raia, na altura do nº 2.611 da Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, e outra nessa mesma via, vizinha ao Colégio Politécnico/Jornal Cruzeiro do Sul.

Abertura oficial

O Paço Municipal reuniu, na noite de terça-feira (9), um grande público para a abertura da 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba. O ato contou com as apresentações culturais dos alunos da E.M. “Leonor Pinto Thomaz”, e ainda com a bênção do diácono Rogério Francisco da Silva, da Paróquia Cristo Rei. Os shows ficaram por conta de Amanda Lins, seguida pela dupla sertaneja Edson e Hudson.

“É com muito orgulho que damos início à nossa tradicional festa julina que há anos reúne famílias sorocabanas, e da região, para aproveitar essa época do ano. Desejamos que sejam dias incríveis, com muita felicidade e momentos de lazer entre amigos. Agradecemos a presença de todos neste evento beneficente, que colabora tanto para as entidades da nossa cidade”, destacou o prefeito Rodrigo Manga.

Presente no ato de abertura, o secretário de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia, ressaltou a presença da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, que conta com reforço durante os dias de festa. “Para garantir segurança e tranquilidade à população, as ações da Corporação estão sendo intensificadas com um planejamento estratégico, atuando com um efetivo três vezes maior em relação às edições anteriores”, ressaltou.

O secretário de Cultura (Secult), Luiz Antonio Zamuner, convidou o público a prestigiar, também, as apresentações regionais no recinto da festa. “Aproveitem cada atração que foi organizada com o objetivo de entreter e comemorar essa época do ano”, disse.

Além do prefeito Rodrigo Manga, do secretário da Sesu, João Alberto Corrêa Maia, e do secretário da Secult, Luiz Antonio Zamuner, também participaram da solenidade da 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família, o presidente da Afejubes, Edvaldo Oliveira, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Sirlange Maganhato, diversos secretários municipais e vereadores.