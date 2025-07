“Amigos da BIM” faz apresentação gratuita na Biblioteca Infantil de Sorocaba neste sábado (12) – Agência de Notícias

Posted on

A iniciativa tem a finalidade de garantir a participação dos cidadãos no acompanhamento e avaliação dos serviços públicos estaduais. A Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) abriu inscrições para a primeira seleção de representantes que irão compor o Conselho de Usuários dos Serviços Públicos. De caráter consultivo e paritário, o colegiado é […]