Agência Minas Gerais | Governo de Minas alerta: termina nesta quinta (10/7) prazo para adesão com maior benefício ao Pecma

Posted on

A Prefeitura do Rio, por meio da RioLuz, concluiu a modernização completa da iluminação do Parque do Flamengo, um dos cartões-postais da cidade. O projeto incluiu a substituição e instalação de 2.430 pontos de luz, distribuídos entre 1.212 luminárias e 1.218 projetores, sendo 560 instalados nos tradicionais postes monumentais de 45 metros de altura. A […]