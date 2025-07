Agência Minas Gerais | Educação divulga resultado da primeira etapa da seleção de tutores e mentores do Ser Docente

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) divulgou, nesta terça-feira (8/7), o resultado final da análise documental dos candidatos inscritos no processo seletivo para tutores e mentores do Programa Ser Docente. A iniciativa integra a política de valorização dos profissionais da educação, com foco no apoio a professores em estágio probatório nas escolas da rede estadual.

O resultado pode ser conferido neste link. Com a conclusão da análise curricular, o processo segue agora para as próximas fases. No dia 16/7, será divulgado o resultado da avaliação digital, que será aplicada no próximo domingo (13/7) aos candidatos habilitados. As instruções para essa etapa serão enviadas por e-mail pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), responsável pela condução da seleção.

“Com o Ser Docente, damos um passo importante para garantir que os professores que estão iniciando sua trajetória na rede estadual se sintam acolhidos, motivados e preparados. Investir na permanência qualificada desses profissionais é investir no futuro da educação pública em Minas Gerais”, afirma a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia dos Santos.

Entre os dias 23/7 e 5/8, serão realizadas as entrevistas com os candidatos classificados. O resultado final do processo será publicado em 12/8.

O cronograma completo do processo seletivo pode ser acessado no site: https://pss.educacao.mg.gov.br. Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail: [email protected].

Sobre o Ser Docente

Lançado em 2024, o Programa Ser Docente marca uma nova fase no acolhimento e desenvolvimento dos profissionais da educação em início de carreira. Com apoio direto de mentores e tutores experientes, a proposta fortalece a prática pedagógica e promove a formação contínua, alinhada às diretrizes educacionais do Estado.

Mais do que acompanhamento técnico, o Ser Docente oferece escuta ativa e suporte emocional, contribuindo para a valorização dos educadores e para a melhoria da aprendizagem em sala de aula.