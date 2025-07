Visitantes de estande da Emlur na Multifeira Brasil Mostra Brasil se encantam com exposição

Os visitantes do estande da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) na 30ª edição da Multifeira Brasil Mostra Brasil, que acontece no Centro de Convenções, se encantaram com a exposição de artesanato. Os artesãos da Divisão de Arte e Cultura (Diac) da Emlur reaproveitaram materiais como plástico, papel, vidro, metal e borracha e transformaram em artesanato. Foram produzidas peças que remetem à decoração do lar e à vida marinha, entre outras temáticas, com alusão à sustentabilidade.

“Aqui está tudo lindo e maravilhoso. Olhando as peças, percebemos a criatividade desta equipe”, comentou o eletricista Manoel dos Santos, um dos visitantes do estande. Ele ficou impressionado com os pneus usados como puffs de sala e com um barquinho de papelão. “A gente vem, vê e quer fazer em casa do mesmo jeito”, continuou.

A costureira Patrícia Portela, que veio do Piauí a João Pessoa a passeio, gostou muito do poço produzido a partir de embalagem de plástico. “Eu amei o estande. Eu me achei aqui dentro porque gosto muito de artesanato e também produzo. Eu fiz um poço de pneu em casa”, contou ela. A turista destacou a importância de a Emlur passar a mensagem de sustentabilidade por meio do artesanato. “Se a gente consegue fazer o que está aqui, consegue preservar a natureza a partir do uso de recicláveis. Isto não é lixo, é luxo”, frisou.

Para o professor João Gomes, o estande está maravilhoso com a reutilização de diversos materiais. “Lixo é o destino que a gente dá quando não tem objetivos, mas aqui o objetivo é reutilizar, reciclar e reaproveitar o que seria descartado. Eu não conhecia esse trabalho da Emlur, que é belíssimo”, enfatizou.

Conforme a coordenadora da Divisão de Arte e Cultura, Risonete Guedes, a equipe apresenta uma variedade de peças na exposição deste ano. Entre as novidades, estão um centro de sala feito com uma peça de máquina de lavar e apoio de vidro, uma caixa organizadora elaborada com canetas, um galo decorativo feito com tampinhas de garrafa PET, um robô elaborado com material de informática e uma luminária de escamas de peixe, entre muitas outras peças.

Baticumlata – o grupo de percussão da Emlur, Baticumlata, que integra as atividades da Diac, vai se apresentar nesta terça-feira (8), às 18h, na Multifeira Brasil Mostra Brasil. Segundo o diretor musical do grupo, Jairo Gomes, a apresentação vai contar com repertório de músicas autorais e clássicos nordestinos, além de canções de artistas comprometidos com o meio ambiente.

“Nossas músicas são com a temática dos cinco ‘Rs’ da sustentabilidade, que são repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, e sobre a divisão dos resíduos entre secos e úmidos para a coleta seletiva. Tudo isto com nossa instrumentalização de materiais recicláveis e com acompanhamento de violão para complementar a sonoridade”, explicou Jairo Gomes.