Sine Municipal de Sorocaba oferece 217 vagas de emprego na terça-feira (8) – Agência de Notícias

Posted on

Nesta terça-feira (28), Ubatuba será sede do minicurso “Alimentos e Bebidas voltados ao Turismo de Base Comunitária (TBC)”, que será realizado a partir das 9h, na sede do Fundo Social de Solidariedade, no bairro do Perequê-Açu. A capacitação é organizada pelo Projeto Mar e Cultura, em parceria com a Fatec/Itu, Associação dos Pescadores e Maricultores […]