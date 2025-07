Semana de Arte 2025 reúne 1.500 participantes e atrai visitantes de cidades vizinhas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A última semana foi uma vivência entre a telinha do cinema e o picadeiro para estudantes de 28 escolas da Rede Municipal de Ubatuba. A Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou, de 30 de junho a 4 de julho, a edição 2025 da Semana de Arte, culminando em mais de 60 apresentações e cerca de 1.500 participantes pelo palco ao longo da programação.

Após a abertura, que aconteceu na segunda-feira, 30, o evento contou com apresentações das escolas, além de atrações convidadas como a banda Brasil 70, com repertório voltado ao universo das animações, e o grupo circense Sankofa Coletiva, que apresentou um número inspirado no curta “O Menino e o Mundo”. Neste ano, a Semana de Arte também trouxe novas atividades: números de circo foram realizados na Praça Exaltação da Santa Cruz, enquanto as crianças aguardavam os ônibus, e professores participaram de rodas de conversa formativas durante todas as tardes. “Foi maravilhoso, isso trouxe um ganho em termos de formação e preparação dos professores”, comemorou a coordenadora de Arte da SME, Adriana Dias.

Uma das atrações de destaque na abertura do evento foi a atuação conjunta de um bloco de carnaval e a Lira Padre Anchieta. “Isso trouxe uma mistura bonita – do clássico junto com popular – que encantou todo mundo. As pessoas aplaudiram em pé por mais de cinco minutos”, acrescentou.

Além da comunidade escolar de Ubatuba, o evento recebeu a visita de representantes das cidades de Paraty, São Luís do Paraitinga, Caraguatatuba e São Sebastião, interessados em acompanhar e conhecer o formato da iniciativa. “O que dá para dizer é que o evento só vem crescendo”, destacou a coordenadora.

Promover o encantamento

Alguns educadores destacaram o impacto da iniciativa tanto na formação dos profissionais quanto na vivência cultural dos estudantes. Para muitos alunos, foi a primeira experiência dentro de um teatro — tanto como plateia quanto como artistas.

“As formações foram incríveis, maravilhosas, muito estimulantes para mim, que já me sentia cansada. Passei pelas ‘Portas da percepção’ e me senti revigorada. O artista necessita de arte para viver, e as crianças também atravessaram este portal e não serão mais as mesmas depois desta experiência artística”, pontuou a professora da EM Anchieta, Thereza Godoy.

“Os alunos da Maestro Pedro ficaram encantados com todas as apresentações, cantaram, dançaram, a emoção tomou conta. As apresentações foram lindíssimas. Essa foi a primeira vez em um Teatro para muitos dos meus alunos e a primeira vez que apresentaram no palco de um teatro”, compartilhou a professora da EM Maestro Pedro, Núbia Barbosa de Paula.

A Semana de Arte é promovida anualmente pela coordenação de Arte da SME e busca estimular a criação, o protagonismo e o acesso à cultura entre crianças e educadores da Rede Municipal.