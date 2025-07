Panathlon Internacional – Sorocaba, com apoio da Prefeitura, conclui o evento “Ética, Esporte e Educação – Summit 2025”

O Panatlon Club Sorocaba, em parceria com o Panathlon Internacional – Distrito Brasil, contando com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretarias da Educação (Sedu) e de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), além da Câmara Municipal da cidade e do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo (CREF4/SP), finalizaram, nesta terça-feira (8), o evento “Ética, Esporte e Educação – Summit 2025”, realizado no Centro de Referência em Educação (CRE), no Jardim Saira.

O evento foi iniciado nesta segunda-feira (7), tendo parte das atividades realizadas também no Ginásio Municipal de Esportes “Dr. Gualberto Moreira” e reuniu profissionais das áreas de educação física, de pedagogia, técnicos esportivos, entidades assistenciais, entre outros interessados nos debates em torno do tema “Educação Física, Esporte Escolar, Qualidade de Vida e Saúde: Referências e Tendências”.

Neste segundo dia do Summit 2025, estiveram em pauta as seguintes apresentações: “Promover estilos de vida saudáveis através do esporte, da educação física e do lazer na infância”, tendo como palestrantes Prof. Dr. Renan Turrini; Prof. Dr. Ademir Testa Jr.; Antonio Carlos Bramante e professor João Francisco Rodrigues de Godoy.

No segundo bloco, “Saúde física e mental, além de outros processos liderados pela atividade física e o esporte para os jovens”, com a participação do palestrante Dr. Samir Daher; “A inclusão do PCD na escola e no esporte”, com o palestrante Prof. Flávio Correa e mediação da Prof.ª Margareth Anderaos.

O terceiro bloco trouxe o tema “A municipalização do desporto escolar: a base da formação esportiva nacional”, com os professores Luiz Guilherme Paulino e Rafael Martins de Souza Pereira; e também o tema “A seleção e desenvolvimento de talentos na escola”, contando com o Prof. Dr. Antonio Carlos Gomes e Prof. Cristiano Parente.

O tema final, no último bloco foi “Primeiros socorros na educação física e no esporte”, apresentado pelo Prof. Dr. Ednei dos Santos.

“O evento contribuiu com a formação continuada dos professores de educação física da rede municipal de ensino de Sorocaba, bem como os das redes municipais de cidades da região, pois puderam aprender com renomados profissionais que atuam com esporte e educação física escolar”, avaliou o Prof. Me. Luis Gustavo Maganhato.

“Ficamos muito felizes com o evento, pois sempre é importante discutir temas como Ética, Esporte e Educação, principalmente de forma integrada e com profissionais que são referência. Acredito que todos os envolvidos se beneficiaram muito desse encontro formativo”, acrescentou o gestor de Desenvolvimento Educacional da Sedu, Rafael Amadio.

O assessor da Diretoria do CREF4, Pedro Roberto de Souza também falou sobre a relevância de promover eventos como esse. “Sem dúvida, este é um evento fundamental para os profissionais de educação física,que atuam nas redes municipal, estadual ou particular. Buscando atender todas as demandas para promover e cooperar com a atividade de educação física e no esporte, salvaguardando a integridade, segurança das crianças e jovens e a promoção dos mais elevados padrões dessas práticas. Assim, além da parceria com a Prefeitura, tivemos a participação da Câmara Municipal, que nos ajudou a custear o evento, por meio de emendas dos vereadores Rodrigo do Treviso, Cristiano Passos, Caio Oliveira, Fausto Peres, Ítalo Moreira e Hélio Brasileiro”, ele afirmou. “Na nossa época, naturalmente os alunos participavam da educação física. Agora, precisamos criar estímulos e motivação para que eles possam participar. E precisamos nos empenhar em criar uma consciência corporal que eles levem para a vida toda, chegando à vida adulta não como um adulto sedentário, mas com uma memória motora e inclinado à atividade física. E isso se traduz, no futuro, em saúde e qualidade de vida”, concluiu.