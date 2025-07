Mutirão de castração na Maranduba realiza mais de 200 procedimentos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No último domingo, 6, a Diretoria de Proteção e Bem-Estar Animal promoveu um mutirão de castração de cães e gatos no Espaço Cidadão do bairro Maranduba, região Sul do município.

Foram contabilizados 225 atendimentos no total, sendo 203 cirurgias realizadas e 22 animais dispensados após avaliação da equipe técnica. Entre os animais castrados, estavam 77 cães (45 fêmeas e 32 machos) e 126 gatos (61 fêmeas e 65 machos).

A iniciativa integra as ações de saúde pública voltadas ao controle populacional de cães e gatos, prevenção de doenças e promoção do bem-estar animal. Os serviços de agendamento e orientações são disponibilizados de forma contínua pelo Centro de Referência Animal (CRA), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no antigo Terminal Turístico do bairro Perequê-Açu.

“Agradecemos a participação dos tutores que compareceram ao mutirão e colaboraram com todo o processo. Essa parceria com a comunidade é fundamental para que a iniciativa aconteça de forma organizada e segura, garantindo que cada animal receba o atendimento necessário. Nosso objetivo é atender outras regiões do município ao longo do ano por meio de ações descentralizadas, facilitando o acesso da população aos serviços”, comentou a diretora do setor, Elisângela Leite.

O CRA realiza o cadastramento de tutores interessados nos procedimentos, fornece informações sobre o preparo pré e pós-operatório e orienta a população sobre as demais políticas públicas voltadas à proteção e ao cuidado com os animais.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (12) 3833-1004.