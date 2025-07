MEC e governo estadual anunciam apoio a escola que sofreu ataque no RS

Por MRNews



O Ministério da Educação determinou o envio de psicólogas do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares, especializada em situações de crise e violência extrema, para apoiar a comunidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação (RS), onde houve um ataque na manhã desta terça-feira (8).

Ao lamentar o episódio, o ministro Camilo Santana também informou que a pasta segue em articulação com o Ministério da Justiça e com as autoridades locais, “reafirmando nosso compromisso com a vida, a paz e a proteção das comunidades escolares”.

"À população, comunidade escolar e familiares das vítimas, meus sinceros sentimentos nesse momento de dor profunda", disse Santana em publicação nas redes sociais.

Uma criança de nove anos perdeu a vida no ataque a faca, cometido por um adolescente, e outras duas ficaram feridas. O autor dos ataques, de 16 anos, já foi capturado.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, determinou que as forças de segurança do estado atuem com prioridade total na apuração do caso e que a Secretaria da Saúde atue no apoio à comunidade escolar.

Segundo ele, também haverá reforço, junto à Secretaria da Educação e às prefeituras, das estratégias de proteção e cuidado em todas as escolas do Estado.

