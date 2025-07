LSB joga amistoso internacional no Ginásio Municipal de Sorocaba nesta terça-feira (8) – Agência de Notícias

Fotos: LSB

Partida terá participação especial de Pedro Rodrigues, atleta formado na base da Liga Sorocabana, mas que hoje atua no basquete espanhol

A Liga Sorocabana de Basquete (LSB) disputa, nesta terça-feira (8), às 19h, um amistoso internacional contra a equipe norte-americana USA Sports, no Ginásio Municipal “Gualberto Moreira”. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do ginásio no dia do evento, com valores de R$ 10 para a arquibancada e R$ 25 para a cadeira premium.

A partida contará com a participação especial do atleta Pedro Rodrigues, atleta formado na base da Liga Sorocabana, mas que hoje atua no basquete espanhol, e serve como preparativo para o Campeonato Paulista 2025, que começa no dia 1º de agosto. A LSB estreia, em casa, no dia 5 de agosto contra o Franca, atual campeão nacional. Na sequência, enfrentará Osasco (08/08), Paulistano (17/08), Corinthians (22/08) e Rio Claro (02/09), sempre no Ginásio Municipal “Gualberto Moreira”.

Segundo o presidente da LSB, Rinaldo Rodrigues, o amistoso é uma oportunidade para envolver a comunidade local no calendário da equipe e mobilizar a torcida para a temporada. “Essa pode ser mais uma forma de Sorocaba apoiar o basquete local na principal competição do Estado de São Paulo. Tivemos grandes públicos nos últimos anos e queremos continuar no caminho da profissionalização do esporte”, afirmou.

A LSB também dará início à venda dos pacotes promocionais de ingressos para os jogos do Campeonato Paulista. O pacote oferece acesso a todas as cinco partidas que a equipe disputará em Sorocaba, além do amistoso internacional desta terça-feira. Os valores são de R$ 40 para arquibancada e R$ 100 para cadeiras premium. Eles podem ser adquiridos diretamente no ginásio, nesta terça-feira, ou pelo telefone (15) 99665-8755.

Sob o comando do gestor e técnico, Rinaldo Rodrigues, a Liga Sorocabana de Basquete representa o município em campeonatos oficiais, com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav).

O Ginásio Municipal de Esportes “Gualberto Moreira” está localizado na Rua Duarte da Costa, 50, na Vila Hortência. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do time: @lsboficial.