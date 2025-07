Integrante da Companhia Municipal de Dança é eleito melhor bailarino no Festival Internacional de Goiás

O bailarino Gabriel Morais, integrante da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, foi eleito melhor bailarino no Festival Internacional de Dança de Goiás. O evento, que teve início na terça-feira (1º) e aconteceu no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, foi encerrado neste domingo (6). Este ano, além de Gabriel Morais, participou a bailarina Ana Maria Barroso.

“Ficamos muito contentes por essa excelente performance dos nossos bailarinos e bailarinas da Companhia Municipal de Dança no Festival de Goiás. Eu lembro que nós criamos a Companhia em 2021, em plena pandemia, com algumas dificuldades, mas de lá para cá esse grupo tem sido sucesso pleno nos seus espetáculos e também, sobretudo, nos festivais dos quais tem participado. Isso nos deixa muito felizes e mostra o acerto que foi a política de cultura voltada para a dança, orientada pelo nosso prefeito Cícero Lucena, e que tem dado bons resultados. Parabéns ao Gabriel, aos demais bailarinos e bailarinas e a toda a equipe da Companhia de Dança”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para a coordenadora da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, Stella Paula Carvalho, ver o paraibano ser premiado como melhor bailarino no Festival Internacional de Goiás, um ano após vencer no Festival de Dança de Joinville, é algo que emociona demais. “Mais do que um título, essa conquista representa uma trajetória construída com talento, entrega, coragem e muito trabalho. Vê-lo ser reconhecido dessa forma é, para nós, a confirmação de que todo esforço vale a pena”, comemorou.

Stella observa que a premiação também abre portas importantes para a Companhia Municipal de Dança, que vem ganhando visibilidade e respeito no cenário nacional e internacional. “É lindo ver o nome da nossa cidade e do nosso trabalho sendo elevado por meio da arte com qualidade, dedicação e verdade. Só temos a agradecer a todos pelo incentivo, principalmente ao nosso prefeito Cícero Lucena. Seguimos firmes, sonhando e fazendo acontecer”, acrescentou.

A Companhia de Dança de João Pessoa integrou, pelo segundo ano consecutivo, a programação do Festival Internacional de Dança de Goiás. Desta edição, além de Gabriel Morais, participou a bailarina Ana Maria Barroso.

Ano passado, a Companhia participou do mesmo festival com seis bailarinos que executaram oito coreografias, sendo premiada em todas. Nesta edição, a dupla dançou variações de ballet clássico, jazz e dança contemporânea.

O Festival Internacional de Dança de Goiás é reconhecido não só pela sua excelência artística, mas, principalmente, pelas grandes oportunidades que oferece aos bailarinos participantes, tanto do Brasil quanto do exterior.