IFSP marca presença na 17ª Cúpula do BRICS – IFSP

Instituição reforça compromisso com a cooperação internacional e o fortalecimento das políticas públicas para o Sul Global

O Brasil sediou, nos dias 6 e 7 de julho, a 17ª Cúpula do BRICS, grupo que reúne as 11 maiores economias emergentes do mundo. O encontro, considerado um dos mais relevantes da diplomacia brasileira em 2025, contou com a participação de chefes de Estado e delegações de 35 países membros e convidados.

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) colaborou com o Ministério das Relações Exteriores no planejamento e execução de espaços destinados às delegações internacionais. A participação da instituição reflete seu compromisso com os temas estratégicos debatidos no âmbito do BRICS, como transição energética, tecnologias emergentes e desenvolvimento sustentável.

O reitor do IFSP, Silmário Santos, e o pró-reitor de Extensão e Cultura, Rafael Scarazzati, estiveram presentes nos dois dias do evento, acompanhando as discussões, interagindo com autoridades e representando o Instituto nas articulações institucionais.

Para o pró-reitor Rafael, os compromissos firmados durante a Cúpula dialogam diretamente com os objetivos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. “A declaração conjunta, sob o lema ‘Fortalecendo a Cooperação do Sul Global para uma Governança mais Inclusiva e Sustentável’, destaca temas que são caros ao IFSP, como o papel da ciência, a defesa de energias limpas, a urgência da pauta ambiental e a governança da inteligência artificial. São áreas nas quais nossas ações de ensino, pesquisa e extensão podem contribuir de maneira significativa”, afirmou.

O reitor Silmário destacou o caráter estratégico do encontro, que reafirma a tradição diplomática brasileira voltada ao multilateralismo, à cooperação e à construção de consensos. “Num cenário internacional marcado por conflitos e desigualdades, o BRICS surge como espaço fundamental para o diálogo e o fortalecimento de uma ordem mais justa. O IFSP, alinhado a esses princípios, vem consolidando parcerias com países e instituições diversas, buscando ampliar oportunidades e recursos para a comunidade acadêmica, além de colaborar com o Estado brasileiro na execução de políticas públicas”, afirmou.

Além da Cúpula, o IFSP também esteve representado no Seminário da Educação Profissional e Tecnológica do BRICS, promovido pelo MEC em 3 de junho. O coordenador de Relações Internacionais da Arinter/PRX, Wagner Belo, participou do evento, reafirmando o compromisso da instituição com a internacionalização e a aproximação entre países do Sul Global.