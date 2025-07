Ginástica Rítmica conquista 3º lugar nos Jogos Regionais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A equipe de ginástica ritmica de Ubatuba disputou no último final de semana, em São José dos Campos, a edição 2025 dos Jogos Regionais, na categoria livre. Em diversas categorias da modalidade, as ginastas da cidade obtiveram êxito.

Entre os destaques, a equipe conquistou o vice-campeonato no conjunto 5 arcos, com as ginastas Ana Caroline, Ana Julia, Carmem, Isabella e Laissa, além das reservas Gabriela, Lara e Céu. O trio formado por Ana Julia, Isabella e Laissa também garantiu o terceiro lugar na série de arcos, enquanto Carmem Amaral ficou com o 3º lugar no individual com maças.

Na soma geral por equipes, Ubatuba alcançou o 3º lugar, e a ginasta Catherine conquistou o 6º lugar na série com bola.

Os resultados tiveram relevância diante das adversidades enfrentadas. Uma das ginastas da equipe sofreu um acidente na segunda-feira da semana da competição, sendo atropelada e fraturando o tornozelo, o que exigiu uma cirurgia de emergência. Apesar do ocorrido, a equipe se reestruturou em tempo recorde, treinando com uma substituição nos últimos três dias antes da apresentação.

“Nossos resultados são reflexo da garra e da dedicação de cada uma das atletas. Mesmo enfrentando limitações e sem a mesma estrutura das grandes cidades, seguimos firmes, representando Ubatuba da melhor forma possível”, destacou a treinadora da equipe, Joyce Suguimoto.

“Mesmo diante de um cenário adverso, mantiveram o foco e mostraram que o esporte é também sobre superação. Parabenizo toda a equipe técnica e as atletas pelo desempenho exemplar”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

Resultados

2º lugar no conjunto 5 arcos

Ginastas: Ana Caroline, Ana Julia, Carmem, Isabella e Laissa/ reservas: Gabriela, Lara e Céu.

3º lugar no trio de arcos

Ginastas: Ana Julia, Isabella e Laissa

3º Lugar individual Maças

Ginasta: Carmem Amaral

3º Lugar Geral por equipes

6º lugar individual bola

Ginasta Catherine