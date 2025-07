GCM de Ubatuba participa de encontro regional em São José dos Campos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na noite da última segunda-feira, 7, representantes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Ubatuba participaram do Encontro Regional das Guardas Municipais do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, realizado na Câmara Municipal de São José dos Campos. O evento reuniu comandos de diversas cidades para discutir temas como segurança pública, valorização profissional e uso de tecnologias.

Durante o encontro, foi anunciado que cada município presente poderá solicitar o valor de R$ 100 mil, por meio de ofício, para aquisição de drones. A proposta é investir em tecnologia para ampliar as estratégias de monitoramento urbano, com uso voltado ao combate a crimes ambientais, fluxo de entorpecentes e outros tipos de ocorrência.

“A GCM de Ubatuba já conta com uma agente habilitada como piloto de drone. Vamos estudar ampliar a capacitação de outros guardas para o uso do equipamento, assim que a verba for oficialmente liberada”, explicou o comandante da GCM, Rogério Ramos dos Santos.

Ainda segundo Ramos, também foi discutida a possibilidade de solicitação de uma nova viatura para reforçar o atendimento a ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, demanda que poderá ser atendida futuramente, considerando o concurso público em andamento para ampliar o efetivo da corporação.