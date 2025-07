Futebol Feminino estreia com goleada nos Jogos Regionais

Lucas Lemes





São José dos Campos começou com o pé direito sua campanha no Futebol Feminino da 67ª edição dos Jogos Regionais. Jogando em casa, no Campo do Vale do Sol, a equipe joseense venceu Campos do Jordão por 6 a 0 na tarde desta segunda-feira (7).

Os gols da vitória foram marcados por Vitória Carolina (duas vezes), Iasmyn, Emilyn, Caylane e Julia Goulart, em uma atuação consistente das Meninas da Águia.

O técnico Adilson Galdino escalou a equipe titular com: Geovanna; Caylane, Marina, Yorrana, Maria Cristina; Júlia Oliveira, Maria Luiza, Tayla; Iasmyn, Gabi Joyce e Julia Goulart.

A próxima partida será nesta terça-feira (8), contra Itaquaquecetuba, no campo do Parque Santa Rita, localizado no Jardim da Granja.

Nesta fase, disputada em grupo único, o São José enfrentará ainda as equipes de Guararema e Pindamonhangaba, além das já mencionadas Campos do Jordão e Itaquaquecetuba.

A equipe feminina de São José dos Campos é uma das mais tradicionais da competição, com 18 títulos conquistados. A última conquista veio em 2024, com uma campanha invicta: vitórias sobre Lorena (7 a 0) e São Sebastião (5 a 0) na fase de grupos, triunfo sobre Mogi das Cruzes (4 a 0) na semifinal, e vitória na grande final contra Pindamonhangaba por 1 a 0.

