Festa da Mandioca celebra tradições culturais no Sertão do Ubatumirim – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O bairro do Sertão do Ubatumirim será palco, mais uma vez, da tradicional Festa da Mandioca, que acontece entre os dias 10 e 13 de julho.

A 24ª edição da Festa da Mandioca, que tem como slogan “A festa do povo que tem raiz!”, é realizada pela Associação dos Bananicultores do Ubatumirim e conta com o apoio da Prefeitura de Ubatuba e da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart), que viabilizou o credenciamento das atrações musicais, com um investimento de R$ 4.500,00.

O evento traz uma programação repleta de manifestações culturais, música e culinária caiçara – com a mandioca como um dos ingredientes principais.

Tradição

Criada há mais de duas décadas, a festa tem origem na mobilização de famílias da região para valorizar a cultura rural e arrecadar recursos por meio da culinária local. Atualmente, os barraqueiros do bairro mantêm a produção de pratos típicos à base de mandioca, cultivando práticas tradicionais como a produção artesanal na casa de farinha. “Ali, estaremos homenageando a nossa tradição”, comentou uma das organizadoras da festa, Lorraine Peres. “A abertura oficial acontece na quinta-feira, 10, somente com a solenidade. No sábado, a partir do meio-dia, temos o almoço com a comida tradicional — que eu amo demais, é o que temos de mais bonito por aqui”, acrescentou Lorraine.

Já no domingo, 13, uma das atrações principais será a quadrilha do Sertão, retomada por moradores da comunidade. Além disso, ainda estão previstos shows de prêmios no sábado e no domingo.

A expectativa dos organizadores é receber entre 2 mil e 4 mil pessoas ao longo dos três dias de festividade.

Confira a programação musical completa:

11/07 (sexta-feira)

Nako e Rafael – 21h

Nandu – 23h

12/07 (sábado)

David Benner – 19h

Gabi Phavanello – 21h

Adriano e Juliano – 00h

13/07 (domingo)

Michel Rodrigues – 21h

David Benner – 23h