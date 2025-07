Espaço da Juventude Estácio abre 180 vagas em cursos gratuitos do projeto Conecta JUV – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os cursos serão realizados de 28 de julho a 1º de setembro na unidade Estácio dos Espaços da Juventude – Laryssa Lomenha/JUVRio

Estão abertas, até o dia 18 de julho, as inscrições para 180 vagas dos cursos do Conecta JUV, programa da Usina de Startup em parceria com a Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio), uma jornada gratuita com foco no desenvolvimento de habilidades tradicionais mais requisitadas pelo mercado de trabalho. Os cursos serão realizados de 28 de julho a 1º de setembro na unidade Estácio dos Espaços da Juventude. Para se inscrever, basta preencher o formulário no perfil da secretaria.

No total, estão disponíveis cinco cursos: Comunicação, Linguagem e Conteúdo; Networking e Imagem Profissional; Atendimento ao Cliente; Vendas com Propósito; Pós-vendas e Relacionamento com o Cliente. Os alunos poderão realizar as aulas nos cursos da manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 19h), sendo duas horas por dia de curso, com carga horária total de 12 horas. Quem concluir o curso terá direito ao certificado de conclusão.

Cursos do Conecta JUV

No curso de Comunicação, Linguagem e Conteúdo, os participantes desenvolvem habilidades de escrita formal e informal, interpretação de textos, produção de conteúdo para redes sociais e expressão oral, com foco em media training. Já o módulo de Networking e Imagem Profissional ensina técnicas de apresentação pessoal, posicionamento no ambiente digital, comportamento em eventos e etiqueta corporativa.

O curso de Atendimento ao Cliente capacita os jovens para um atendimento de excelência, tanto presencial quanto on-line, abordando gestão de conflitos e postura ética. Em Vendas com Propósito, os alunos aprendem os fundamentos da venda consultiva, técnicas de negociação, jornada do cliente e estratégias de vendas no ambiente digital.

O conteúdo de Pós-Vendas e Relacionamento com o Cliente apresenta ferramentas para fidelização, gestão de reclamações, criação de experiências positivas e análise de indicadores de sucesso, como NPS e taxa de retenção.

A iniciativa faz parte da estratégia da JUVRio de ampliar o acesso de jovens a oportunidades de capacitação e empregabilidade, conectando educação prática a demandas reais do mercado. Desde sua criação, os Espaços da Juventude já certificaram 32.576 jovens em áreas ligadas às profissões do futuro. Em um ambiente acolhedor, inclusivo e equipado com tecnologia de ponta, os participantes têm acesso a ferramentas e conhecimentos alinhados às demandas do mercado de trabalho voltado à inovação.