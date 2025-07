Escolas da rede municipal vencedoras do Prêmio Excelência Educacional recebem placa comemorativa do governo estadual – Agência de Notícias

Fotos: Rose Campos/Secom

Diretores, vice-diretores e supervisores de 28 escolas da rede municipal de ensino receberam, das mãos do secretário da Educação de Sorocaba (Sedu), Clayton Lustosa, placas de homenagem conferidos às unidades escolares ganhadoras do Prêmio “Excelência Educacional”, concedido pelo governo estadual.

O reconhecimento refere-se aos resultados obtidos por Sorocaba, na parceria com o estado, no Programa Alfabetiza Juntos SP. A premiação foi concedida para todos os municípios e escolas que conseguiram alcançar o Índice de Excelência Educacional (IEE), baseado nas meta estabelecidas no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) 2024.

A cerimônia de entrega das placas foi realizada no Salão de Vidro do Paço Municipal e contou com a participação, além do secretário da Educação, de vários gestores da Sedu e dos homenageados convidados. Todos foram recebidos com um café da tarde especial.

Receberam a distinção durante o evento as seguintes escolas: E.M. “Dr. Achilles de Almeida”; E.M. “Prof. Amin Cassar”; E.M. “Prof.ª Ana Cecília F. P. Pontes”; E.M. “Ary de Oliveira Seabra”; E.M. “Prof. Benedicto Cleto”; E.M. “Prof.ª Darlene Devasto”; E.M. “Duljara Fernandes de Oliveira”; E.M. “Prof. Edemir Antônio Digiampietri”; E.M. “Edward Frufru da Silva”; E.M. “Ernesto Martins”; E.M. “Prof. Dirceu Ferreira da Silva”; E.M. “Prof. José Osório de C. M. e Almeida”; E.M. “Jaci Dourado Matielli”; E.M. “Ronaldo Campos de Arruda”; E.M. “Prof.ª Genny Kalil Milego”; E.M. “Dr. Getúlio Vargas”; E.M. “Dr. Hélio Rosa Baldy”; E.M. “Prof.ª Inês Rodrigues Cesarotti”; E.M. “João Francisco Rosa”; E.M. “Prof.ª Josefina Zília de Carvalho”; E.M. “Leda Therezinha B. Rodrigues”; E.M. “Leonor Pinto Thomaz”; E.M. “Prof.ª Maria de Lourdes A. de Moraes”; E.M. “Prof.ª Maria de Lourdes M. Martinez”; E.M. “Prof.ª Maria Ignez F. Deluno”; E.M. “Prof.ª Norma Justa Dallara”; E.M. “Dr. Oswaldo Duarte”; E.M. “Rosa Cury”.

“Constatamos, com esta premiação, que o empenho das escolas, agregando os esforços de alunos e educadores, faz toda a diferença, com um resultado que beneficia toda a nossa comunidade escolar”, destaca o secretário da Educação, Clayton Lustosa.

“Essa distinção reflete o empenho, a dedicação e a qualidade do trabalho realizado por essas instituições, que contribuem significativamente para o desenvolvimento educacional e o sucesso de seus estudantes. Reconhecer esses esforços é fundamental para incentivar a continuidade de uma educação de excelência”, acrescenta a coordenadora Administrativa responsável pelo pedagógico, Izaura Mendes.

Após a entrega das placas, os representantes das escolas também receberam orientações, da equipe da Sedu, sobre os procedimentos para o recebimento do prêmio em dinheiro e como viabilizar o uso desse investimento nas escolas. Cada escola contemplada receberá o equivalente a R$ 100 para cada aluno matriculado na unidade escolar.