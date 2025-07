Corrida 09 de julho – Alterações no trânsito e nos itinerários do transporte coletivo urbano – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, informa que, em razão da realização da tradicional Corrida 9 de Julho, haverá alterações no trânsito e nos itinerários do transporte coletivo urbano nos dias 08 e 09 de julho de 2025.

🚧 Terça-feira – 08/07/2025

A partir das 12h, a Avenida Presidente Vargas será parcialmente interditada para a preparação do evento. Com isso, os ônibus seguirão os seguintes itinerários:

🔹 Centro → Bairro Itinerário normal → Ponte Rosinha Filippo → Rua Cândido Dinamarco → Av. Ministro Urbano Marcondes → Av. Alves Mota → Av. Presidente Vargas → itinerário normal.

🔹 Bairro → Centro Itinerário normal → Av. Presidente Vargas → Av. Alves Mota → Av. Ministro Urbano Marcondes → Ponte Rosinha Filippo → Rua José Bonifácio → itinerário normal.

🚧 Quarta-feira – 09/07/2025

No dia do evento, das 6h30 às 9h30, as Avenidas Presidente Vargas, João Pessoa e Ministro Salgado Filho terão o tráfego de veículos interditado. Os itinerários do transporte coletivo serão ajustados conforme abaixo:

1. Linhas que trafegam pela Av. Presidente Vargas (sentido Nova Guará)

🔹 Centro → Bairro Itinerário normal → Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira → Ponte Rosinha Filippo → Av. Ministro Urbano Marcondes → Av. Alves Mota → Av. Presidente Vargas → itinerário normal.

🔹 Bairro → Centro Itinerário normal → Av. Presidente Vargas → Av. Alves Mota → Av. Ministro Urbano Marcondes → Ponte Rosinha Filippo → Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira → Rua José Bonifácio → itinerário normal.

2. Linhas que trafegam pela Av. João Pessoa (sentido Rua Alexandre Fleming)

🔹 Centro → Bairro Itinerário normal → Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira → Ponte Rosinha Filippo → Av. Ariberto Pereira da Cunha → Rua Henrique Turner Filho → Rua Pedro Cappio → Rua Tupinambás → Av. João Pessoa → Rua Xavantes → Rua Tupiniquins → Rua Alexandre Fleming → itinerário normal.

🔹 Bairro → Centro Rua Alexandre Fleming → Av. Arlete Meirelles Ranieri → Rua Vicente de Paula Penido → Rua Marieta Rodrigues Alves → Rua Expedicionário Benedito Patrício → Rua Monsenhor Aníbal de Melo → Rua Guaranis → Rua Caramurus → Rua Alberto Barbeta → Rua Henrique Turner Filho → Av. Ariberto Pereira da Cunha → Ponte Rosinha Filippo → Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira → Rua José Bonifácio → itinerário normal.

3. Linhas que trafegam pela Av. João Pessoa (sentido Av. Ministro Salgado Filho)

🔹 Centro → Bairro Itinerário normal → Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira → Ponte Rosinha Filippo → Av. Ariberto Pereira da Cunha → Rua Henrique Turner Filho → Rua Pedro Cappio → Rua Tupinambás → Av. João Pessoa → Rua Xavantes → itinerário normal.

🔹 Bairro → Centro Rua Xavantes → Rua Tupiniquins → Rua Alexandre Fleming → Av. Arlete Meirelles Ranieri → Rua Vicente de Paula Penido → Rua Marieta Rodrigues Alves → Rua Expedicionário Benedito Patrício → Rua Monsenhor Aníbal de Melo → Rua Guaranis → Rua Caramurus → Rua Alberto Barbeta → Rua Henrique Turner Filho → Av. Ariberto Pereira da Cunha → Ponte Rosinha Filippo → Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira → Rua José Bonifácio → itinerário normal.

A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, pede a colaboração de todos e orienta que os motoristas redobrem a atenção nos trechos afetados. As alterações são necessárias para garantir a segurança dos participantes e o bom andamento do evento.

Contamos com a compreensão da população.