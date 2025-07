Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual divulga datas das reuniões do GADS e do GPH do mês de julho – Agência de Notícias

Posted on

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no inciso I, do artigo 74 da Lei n.º 14.133/21, conforme solicitação, documento de formalização da demanda, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a aquisição de material educativo para realização de ações preventivas e de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças […]