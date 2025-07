Bonito inicia comemorações dos 77 anos com mais de R$ 55 milhões em obras – Prefeitura Municipal de Bonito

Na tarde desta segunda-feira (07), a Prefeitura de Bonito deu início às comemorações pelos 77 anos do município com o lançamento, autorização e entrega de um conjunto de obras que somam mais de R$ 55 milhões em investimentos. O evento aconteceu na Praça da Liberdade e contou com a presença do prefeito Josmail Rodrigues, do senador Nelsinho Trad, do deputado estadual Paulo Corrêa, de vereadores e da população.

Foram autorizadas as ordens de início de serviços para a pavimentação asfáltica e rede de drenagem no bairro Jardim das Flores, com investimento de R$ 1.155.509,96; a reforma de três Unidades Básicas de Saúde nos bairros Rincão Bonito, Donária e Bom Viver, no valor total de R$ 1.080.225,00; a conclusão da creche do bairro Marambaia, tipo B, com recursos próprios no valor de R$ 2.092.772,71; a reforma da ponte de madeira no Córrego Roncador, no valor de R$ 265.467,32; e a pavimentação de via lateral para finalização do bairro Vila Machado, com investimento de R$ 820.400,23.

Também foram lançados processos licitatórios para ampliação da rede de energia elétrica no Loteamento Residencial Rio Mimoso, no valor de R$ 785.526,32; pavimentação e drenagem na Vila Mimito, no valor de R$ 2.005.912,53; reforma da Escola Municipal Rural Ozório Jacques, com investimento de R$ 1.061.918,62; construção do Centro do Idoso, no valor de R$ 1.614.693,24; construção de guarita e fechamento do estacionamento do Balneário Municipal, no valor de R$ 377.000,00; restauração funcional, pavimentação asfáltica e drenagem de diversas vias urbanas da área central da cidade, no valor de R$ 15.000.000,00; construção da segunda etapa da pista de caminhada que liga a cidade ao Balneário Municipal, no valor de R$ 1.300.000,00; construção do novo Centro de Atendimento ao Turista (CAT) no bairro Jardim Andréia, com investimento de R$ 1.453.236,00; construção de três salas de aula na Escola Municipal Durvalina Dorneles Teixeira (Polo), no valor de R$ 482.978,21; e reforma e estruturação interna da Secretaria Municipal de Obras, com investimento de R$ 115.000,00.

Durante o evento, também foram entregues oficialmente à população obras já concluídas, como a restauração funcional, pavimentação e drenagem de diversas vias da área central e da Vila Donária, com investimento de R$ 15.000.000,00, e a pavimentação asfáltica e drenagem dos bairros Maruca I e II, com investimento total de R$ 3.357.257,39, sendo R$ 1.500.000,00 de recursos federais e R$ 1.857.257,39 de contrapartida do município.

Também foi entregue uma caminhonete Ford Ranger para a Saúde, doada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, o prefeito Josmail Rodrigues também destacou projetos aguardando liberação de recursos da União, como a construção da nova creche, orçada em R$ 3.217.585,45; a nova Unidade Básica de Saúde (UBS PAC), no valor de R$ 2.503.361,86; e os serviços de pavimentação e drenagem no bairro Cherogani, com investimento de R$ 1.426.397,58.

Essas ações reforçam o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento urbano, social e econômico de Bonito, focando em áreas essenciais para a população e o futuro do município.