Basquete 3×3 garante mais dois ouros para São José nos Regionais

As equipes masculina e feminina de basquete 3×3 de São José dos Campos conquistaram nesta segunda-feira (7) duas medalhas de ouro nos 67º Jogos Regionais, em disputas realizadas no ginásio Linneu de Moura. Com as conquistas, o município encerra sua participação na modalidade com 100% de aproveitamento e mantém a liderança geral da competição.

O time masculino superou Campos do Jordão por 21 a 16 na final. Mais cedo, a equipe havia vencido Jacareí por 21 a 17 na semifinal. O time joseense comandado pelo técnico Pedro Henrique de Morais disputou o torneio com os atletas Bruno Ribeiro Foresti, Caio Henrique Rocha, Gabriel Pessoa Soares de Almeida e Gabriel Furlan Pedrosa.

A equipe masculina de São José medalha de ouro no basquete 3×3

Já o time feminino confirmou o favoritismo e também levou o ouro com autoridade. Na final, vitória expressiva sobre Pindamonhangaba por 21 a 8. Na semifinal, a equipe já havia demonstrado força ao bater Jacareí por 21 a 3. Dirigido pelo técnico Leandro Leal, São José contou com as atletas Júlia Santana, Suelen Ferreira, Ana Beatriz Vitoriano e Cauane Paula.

Essa foi a primeira edição da modalidade nos Jogos Regionais, e São José estreia com o pé direito. Com o título, as equipes garantem vaga nos Jogos Abertos do Interior.

Os títulos do baquete se somam aos troféus de campeão que o São José já conquistou em 4 dias de Jogos Regionais. O município já levou o ouro no judô masculino e feminino, badminton masculino e feminino e handebol feminino sub-21.

Antes da soma dos pontos do basquete, São José já liderava a classificação geral dos Jogos Regionais com 63 pontos, com Pindamonhangaba em segundo com 38 e Taubaté em terceiro com 32 pontos. Uma nova classificação será divulgada pelo comitê dirigente no boletim que será divulgado na noite desta segunda-feira.

O atletismo começa com pódios

Na manhã desta segunda-feira, o atletismo joseense também iniciou bem sua trajetória nos Regionais. No salto com vara feminina, Tifanny Corrente conquistou a medalha de bronze, garantindo o primeiro pódio da modalidade. Logo depois, Marilene Ferreira brilhou nos 5 mil metros rasos e também levou o bronze. O atleta ainda celebrou a classificação para os Jogos Abertos.

Tifanny Corrente conquistou a medalha de bronze no salto com vara

Marilene Ferreira brilhou nos 5 mil metros rasos e também levou o bronze

“Muito feliz em defender São José mais uma vez e conquistar a medalha e a classificação para os Jogos Abertos. A cidade investe muito no esporte, apoia os jovens atletas e isso nos motiva a competir pelos melhores resultados sempre”, disse a corredora, que nesta terça-feira (8) disputa mais duas provas no encerramento do atletismo, 10 mil metros rasos e 1.500 metros rasos.

Malha na final

O time joseense de malha disputa a medalha de ouro contra Pinda

A equipe de malha também segue invicta e nesta segunda já garantiu um lugar no pódio após vencer Taubaté por 106 a 50 e garantir vaga na final da competição. O resultado também garantiu a classificação antecipada para os Jogos Abertos.

A final contra Pindamonhangaba será disputada nesta terça-feira (8), às 11h30, na raia da Assem, no Jardim Satélite.



