Atletismo agita atletas e reúne familiares nos Jogos Regionais

Claudio Ferreira Ribeiro





Esporte e Qualidade de Vida

Colaborou a estagiária Mirella Ramos Ferreira

O atletismo dos Jogos Regionais movimentou o Poliesportivo João do Pulo nesta terça-feira (8), último dia de competições da modalidade, com disputas acirradas e muita emoção na pista e no campo. Além do alto nível técnico dos atletas de várias cidades do estado, o evento contou com a presença de pais e familiares nas arquibancadas, que vibravam a cada chegada ou marca alcançada, incentivando os atletas com entusiasmo e orgulho.

Para Laureen Benanse, de 16 anos, defender São José dos Campos vai além das pistas de corrida. Ela e a irmã gêmea, Alícia, ambas do Atleta Cidadão, participaram de provas de velocidade e saltos pela equipe de São José dos Campos.

Integrante do programa desde os 5 anos, Laureen acompanha os passos da mãe, Patrícia, que é ex-atleta e incentivou desde cedo a carreira das filhas no esporte.

“Foi escolha da minha mãe no começo, mas eu e minha irmã sempre gostamos muito e seguimos até hoje”, conta Lauren. Nos Regionais, a velocista conquistou o 3º lugar nos 100 metros com barreiras e foi vice-campeã no revezamento 4×100. “Representar essa cidade que eu amo, onde nasci e onde minha família construiu a vida, é muito gratificante. Trazer esse legado da minha mãe é algo muito importante para mim.”



O Atletismo movimentou o João do Pulo nesta terça e impressionou com nível técnico dos atletas| Foto: PMSJC

Patrícia, que tem 48 anos e dos 10 aos 25 pertenceu à equipe de atletismo, se emociona ao ver as meninas irem pelo mesmo caminho. “De certa forma, influenciei, sim. Quando tive elas, comecei a trazê-las para o esporte como uma recreação. Com 5 anos, já estavam envolvidas e pegaram gosto”, contou.

Hoje, na arquibancada, ela vive intensamente cada momento. “Estar do lado de fora é desesperador. É um misto de emoção porque, na minha época, meu maior sonho era competir em casa, e os Regionais nunca haviam sido aqui. Ver minhas filhas competirem em São José, revivendo tudo o que passei, é muito emocionante e gratificante. Toda vez que elas entram na pista para correr ou saltar, meu coração está lá dentro com elas”, afirmou.

Organizados pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura, os Jogos Regionais vão até domingo (13).

Confira mais informações na página do evento.



MAIS NOTÍCIAS



Esporte e Qualidade de Vida